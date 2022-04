„Sieben auf einen Streich“

Reilingen. Eine Idee, ganz viel Fantasie und sieben Zweitklässer, die ihr eigenes Fabelwesen kreieren – das sind die Zutaten für eine Geschichte, aus der ein Kinderbuch entstehen wird. Als im September die AG „Fabel- und Fantasiegeschichten“ an der Schule startete, wusste niemand, wohin „die Reise hingeht“.

„Ihr braucht kein Tablet, kein Social Media und auch sonst nichts. Alles, was ihr zu dieser AG mitbringen müsst, ist eure Fantasie und die habt ihr praktischerweise immer dabei“‚ sagte AG-Leiterin Nicole Decker-Paxton. So kreierten die Kinder ihr eigenes Fabelwesen, gaben ihm einen Namen und Eigenschaften. Erst auf Papier, dann als Modell und schließlich entstand daraus eine Geschichte, in der die Kinder viele Abenteuer bestehen müssen, um ihr Fabelwesen zu finden.

„Ich lasse mich von der Fantasie der Kinder inspirieren und schreibe vor jeder AG-Stunde ein neues Kapitel“‚ erklärt Nicole Decker-Paxton, die auch Germanistin ist. Die Kinder lesen die Geschichte erst vor und dann malen sie die Hauptszene des Kapitels. Dabei wird schon lebhaft über die Fortsetzung diskutiert. „Am Ende des Schuljahres werden wir die Geschichte als Kinderbuch veröffentlichen“‚ betont Nicole Decker-Paxton. Wer sich darauf am meisten freut? Die sieben Fabelwesen-Erfinder! zg

