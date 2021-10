Sirenen-Testlauf in Reilingen

Reilingen. Brände, Extremwetter, Trinkwasserverunreinigung oder sonstige Gefahren – nicht zuletzt die Ereignisse im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass die zeitnahe Warnung und Alarmierung der Bevölkerung bei Katastrophen, Unglücksfällen und Großschadenslagen nach wie vor einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen Notfallplanung darstellt.

In der Gemeinde sind insgesamt drei aktive Warnsirenen installiert. Eine Sirene befindet sich am Rathaus, die beiden anderen am Schulgebäude und in der Parkstraße. Die Sirenen werden jährlich gewartet. In den letzten 20 Jahren wurden bundesweit viele Sirenen außer Betrieb genommen, da Reilingen jedoch im direkten Einwirkungsbereich des Kernkraftwerks Philippsburg liegt, wurden die Standorte weiterhin erhalten.

Im November findet in der Gemeinde der Sirenen-Warntag statt. © dpa

Auch wenn in Philippsburg zwischenzeitlich kein Strom mehr produziert wird, besteht dort noch ein Zwischenlager für Brennelemente. Die jährlichen Wartungskosten werden deshalb zu 75 Prozent von der EnBW Kernkraft übernommen.

Im Notfall Regeln beachten

Im Bedarfsfall werden die Sirenen zentral auf Anweisung der örtlich zuständigen Ortspolizeibehörde, also durch die Gemeinde ausgelöst oder durch Fernauslösung der integrierten Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Ladenburg gesteuert.

Der Warntag findet am Donnerstag, 4. November, 11 Uhr, statt. Um diese Uhrzeit wird das Signal „Warnung“ zu hören sein, fünf Minuten später das Signal „Entwarnung“. Ab 10.55 Uhr wird der Probealarm über die Warnapps KatWarn und NINA gemeldet.

Sirenensignal „Warnung“: Auf- und abschwellender Heulton, eine Minute. Bedeutung: Warnung der Bevölkerung vor besonderen Gefahren. Es kann sich um alle Arten von Gefahren und Unglücken handeln, die sich in der Gemeinde oder im Umkreis ereignet haben. Verhaltensregeln: Ins Haus oder in die Wohnung gehen, alle möglichen Informationsmedien für weitere Hinweise nutzen und in geschlossenen Räumen bleiben! Nicht die Kinder aus Schule oder Kindergarten holen! Kinder aus dem Freien ins Haus holen, ebenso schutzlose Passanten. Nachbarn verständigen. Fenster und Türen schließen! Klimaanlage oder Belüftung ausschalten! Nicht rauchen und keine Funken verursachen. Nicht telefonieren! Nur im Notfall sollte man zum Telefon greifen (Feuer, Unfall). In dem Fall nur die Notrufnummer 112 und 110 verwenden und nicht unnötig die Telefonleitungen blockieren.

Sirenensignal „Entwarnung“: Dauerton von einer Minute. Bedeutung: Entwarnung. Wenn der Heulton eine Minute lang ohne Unterbrechung ertönt, bedeutet dies eine Entwarnung oder das Ende der Gefahr. Diese Entwarnung erfolgt nach einem Katastrophenalarm. Verhaltensregel: Jeder sollte sich nach einer größeren Schadenslage über mögliche Einschränkungen im Tagesablauf informieren. zg

Info: Weitere Infos: www.warnung-der-bevoelkerung.de

