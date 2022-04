Sorgen abladen

Reilingen. Die Zeit ist von Pandemie, Krieg und vielen, teils persönlichen Schicksalsschlägen geprägt. Gewiss stellen sich viele Menschen vor oder wünschen es sich geradezu, all ihre Sorgen, Belastungen und Ängste einfach abzuwerfen, sich von ihnen gerade in der Fastenzeit zu befreien.

Mit diesen Gedanken hat sich das Gemeindeteam der katholischen Kirche befasst und erstmals eine Klagemauer in der St. Wendelin Kirche errichtet. Jeder der möchte, kann dort seine Sorgen, Ängste, Nöte und Bitten aufschreiben und in die Löcher der Steine in die Klagemauer stecken. In der Osternacht werden alle Zettel, die sich in der Klagemauer befinden (ungelesen) dem Osterfeuer zur Verwandlung übergeben.

Die Klagemauer wurde schon mit einigen Botschaften bestückt. © Dietrich

Die liebevoll gestaltete Klagemauer ist bereits reich mit Zetteln bestückt. Dies zeigt, dass die Menschen viel bewegt und sie auf Gottes Beistand vertrauen und hoffen.

Wer das Wort Klagemauer hört, denkt meist an die Westwand des alten Tempels in Jerusalem. Auch hier hinterlassen Gläubige Zettel mit Gebeten und Bitten in den Mauerritzen. Doch Gott ist allgegenwärtig und so gibt es bereits seit längerer Zeit in verschiedenen Kirchengemeinden solche Klagemauern.

Das Gemeindeteam ist von der Idee angetan. Für die Verantwortlichen ist es eine große Freude, dass die Menschen der Reilinger Klagemauer ihre Wünsche, Sorgen, Bitten und Nöte anvertrauen und sich auf die Verwandlung in der Osternacht freuen. Bis dahin kann jeder einen Teil seiner Last abgeben. kd