Spende statt Porto

Reilingen. Die Freude war Monika Kappes, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV), deutlich ins Gesicht geschrieben: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze-BW hat einen Betrag in Höhe von 878,80 Euro in die Vereinskasse gespült.

Mit der Aktion verfolgt die Netze-BW das Ziel, die Kunden nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers abgelesen werden muss. Die eingesparten Kosten gibt die Netze-BW in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor Ort weiter. Wie jetzt an den OGV. Zudem werde Papier eingespart, der Ausstoß von CO2 reduziert.

Vieles mit der Aktion bewirkt

Bei der Aktion können alle Kunden im Netzgebiet des Unternehmens ganz einfach mitmachen: Dafür muss lediglich bei der nächsten fälligen Eingabe des Zählerstands auf der Seite www.netze-bw.de/zaehlerstandseingabe die E-Mail-Adresse eingetragen und das Einverständnis zu deren Nutzung gegeben werden. Diese vorherige Zustimmung ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich.

Mit einer ähnlichen Aktion hatte die Netze-BW zuvor bereits die Digitalisierung ihrer Zählerstandserfassung flankiert und konnte nach deren Abschluss gänzlich auf die bis dato üblichen Ablesekarten verzichten. „Gemeinsam haben wir in der dreijährigen Laufzeit unserer ersten Spendenaktion viel bewirkt“, sagt Ralf Strohecker, Kommunalberater der Netze-BW.

Lob vom Bürgermeister

Auch darum habe die Netze-BW nun die neue Aktion „Mail statt Brief“ gestartet, erklärt Strohecker: „Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wichtig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in Baden-Württemberg zu unterstützen.“

Bürgermeister Stefan Weisbrod findet lobende Worte für die Aktion: „Durch die Corona-Pandemie haben gemeinnützige Einrichtungen und Vereine oft herbe Rückschläge erlitten. Es ist schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert wird. Damit können Angebote unterstützt werden, die nicht zuletzt das Gemeinschaftsgefühl in unserer Gemeinde stärken.“