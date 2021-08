Spiel, Spaß und vor allem Pizza

Reilingen. Bei herrlichem Sommerwetter begrüßten die Amici viele Kinder zum traditionellen Pizzabacken. Die Verantwortlichen waren bestens vorbereitet und der Pizzaofen im Pavillon hinter dem E-Gebäude der Schillerschule schon seit drei Stunden eingeheizt, sodass es pünktlich am Morgen losgehen konnte. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Monika Kasper wurden die Ferienspielkinder in zwei Gruppen geteilt, sodass alle viel Platz zum Ausrollen und Belegen der Pizza hatten.

Mit großem Eifer wurden Schinken, Salami und Pilze klein geschnitten und jedes Kind kreierte eine Pizza nach eigenem Geschmack. Dem Ideenreichtum der Kinder waren also keine Grenzen gesetzt. So entstanden Pizzakreationen in Herzform oder belegt wie ein Smiley. Mit großen Augen standen die Kinder entsprechend vor dem Pizzaofen und warteten, bis Einheizer und Pizzabäcker Uwe Strebelow die Werke aus dem Ofen holte.

Pizzen gab es in den unterschiedlichsten Formen – und mit bunten Belägen. © Ralf Müller

„Vielen Kindern hat es so gut geschmeckt, dass gleich noch eine zweite Pizza belegt wurde“, freuten sich die Verantwortlichen der Amici. Parallel zum Pizzabacken ging die zweite Gruppe, begleitet von Dieter Rösch, zu Familie Scheidt, um Steine zu bemalen. „Dabei entstanden wunderschöne Marienkäfer, Häuser und Namenssteine.“ Es gab aber auch viel zu sehen und zu entdecken: mehrere Hühner und drei noch ganz kleine Küken, eine Heinkel-Rollersammlung und Oldtimer. Da staunten vor allem die Jungen nicht schlecht.

Viel zu schnell sei die Zeit vergangen, bis die Eltern kamen, um ihre zufriedenen und vor allem satten Kinder vom Ferienprogramm abzuholen. Mit einem fröhlichen „Tschüs bis zum nächsten Jahr“ wurden die jungen Pizzabäcker schließlich verabschiedet. Arrivederci! Ci vediamo! zg

Info: Bilder können auf der Amici-Homepage angeschaut werden: www.reilingen-mezzago.de