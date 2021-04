Reilingen. Normalerweise ist der Elternbeirat der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Hasen“ mit einem Stand beim Reilinger Adventsmarkt vertreten und bietet dort seine Schaumküsse an, die stets reißenden Absatz finden. Doch normal war im vergangenen Jahr nichts, der Adventsmarkt musste der Corona-Situation geopfert werden. Doch davon ließ sich der Elternbeirat nicht stoppen, er erfand die Aktion „Schaumkuss-to-go“, die ein großer Erfolg wurde und nun ein Nachspiel im Gemeinderat hatte.

AdUnit urban-intext1

Bürgermeister Stefan Weisbrod hatte Vorsitzende Lena Stadtler und deren Stellvertreter Christoph Bäcker vom Elternbeirat zur Ratssitzung eingeladen, um diesen Gelegenheit zu geben, von dem Projekt, aber noch vielmehr von der Verwendung des Erlöses zu berichten.

Pferdeschaukel beschafft

Auf jeden Fall, so das Duo, soll der Erlös der Schaumkuss-Aktion komplett und möglichst schnell dem Kindergarten zugutekommen. In Absprache mit Leiterin Lisa Laag und ihrem Kindergartenteam fiel die Wahl auf den Turnraum, für den mit Hilfe des Erlöses weitere Gerätschaften besorgt werden sollen. „Besonders wichtig war es uns, bleibende Werte zu schaffen, die Kindern aller Altersstufen und der pädagogischen Arbeit langfristig dienen“, stellte Stadtler fest. Konkret ging es dabei um die Anschaffung eines 14-teiligen Sets von Schaumstoffbausteinen und eine Pferdeschaukel. Zusammen eine Ausstattung von knapp über 1000 Euro. Mit den Schaumstoffbausteinen lässt sich spielen wie mit kleinen Holzbausteinen, nur alles in XXL. Die Pferdeschaukel ähnelt einem Pferderücken und ist mit Seilen an der Decke befestigt. Zum Aufhängen und, in die Zukunft gedacht für weiteres Spielmaterial, beispielsweise Hängematten, sind eine Profilschiene und Montagematerial erforderlich. Die Kosten hierfür betragen rund 500 Euro.

Und hier kommt der Gemeinderat ins Spiel, denn diese Kosten sollen von der Gemeinde übernommen werden. Gegen diese Vorgehensweise erhob sich in der Runde keine Stimme, es herrschte allgemeine Zustimmung.

AdUnit urban-intext2

Zum Schluss äußerte der Elternbeirat noch eine Bitte. In der Vergangenheit bekamen die Kinder von der Gemeinde einen Turnbeutel geschenkt, bedruckt mit dem Wappen der Gemeinde, der sie durch ihre Kindheit begleitete, selbst in der Grundschule Verwendung fand. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit mit der Gemeinde, so Stadtler und Bäcker, die sich eine Wiederaufnahme des Brauchs wünschten.

Er greife die Anregung gerne auf, stellte Bürgermeister Weisbrod fest und wusste gleich, wem die Ehre für die damalige Idee gebührt – Gemeinderat Charly Weibel hatte die Turnbeutel damals ersonnen. aw

AdUnit urban-intext3