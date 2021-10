Sporttag ein voller Erfolg

Reilingen. Zahlreiche Kinder, deren Eltern und TBG-Angehörige ließen es sich nicht nehmen in der Mannherz-Halle beim Sporttag ihr Können unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig konnten die Erwachsenen das Europäische Fitnessabzeichen erwerben.

Zunächst wurden alle Teilnehmer von Sabrina und Marcel in Empfang genommen und registriert. Danach absolvierten die Kinder in Kleingruppen im Spiegelsaal Übungen an verschiedenen Geräten. Unterstützung erhielt ihre Trainerin Claudia Butz bei der Abnahme des Kinderturnabzeichens von Christiane Braun und Christina Schell.

Durch die Trainer Kuni und Winfried Vetter wurden den Erwachsenen Sinn und Zweck des Fitnessabzeichens erläutert. Bei den Übungen ging es um Kraft, Ausdauer, Koordination und Geschicklichkeit, alles Fähigkeiten auf die es im Alltag ankommt. Die Erwachsenen hatten großen Spaß an den Übungen, zumal sie von ihren Kindern angefeuert wurden. So ist es nicht verwunderlich, dass allen eine Urkunde erhielten. Tagesbeste war Leonie Schneider, welche das anspruchsvolle Profil mit Bravur absolvierte.

Die Kinder bekamen zusätzlich noch eine Medaille und Süßigkeiten von den Trainern überreicht. zg

