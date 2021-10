Sportverein 04 Reilingen bestätigt Jens Kilian als Vorstand

Reilingen. Vorsitzender Jens Kilian hieß die Mitglieder des Sportvereins 04 zur Hauptversammlung willkommen und blickte auf das Vereinsjahr zurück. Trotz schwieriger Zeiten habe der wöchentliche Trainingsbetrieb unter Corona-bedingten Auflagen aufrecht erhalten werden können, so der Vorsitzende.

Kassenwart Bodo Takatsch stellte danach den Kassenbericht vor. Im Hinblick auf die gute finanzielle Situation des Vereins können die Mitgliedsbeiträge weiterhin konstant gehalten werden. Aufgrund des Kassenberichts wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Auch Teilwahlen standen auf dem Programm. Vorsitzender Jens Kilian wurde darin ebenso bestätigt wie Bodo Takatsch in seinem Amt als Kassenwart.

Neue Mitglieder, so der Aufruf des Vorstandes, seien jederzeit willkommen. Trainiert wird freitags in der Zeit von 21 bis 22 Uhr in den Fritz-Mannherz-Hallen. „Wer Spaß und Freude am Ballspiel hat, der kann sich jederzeit melden“, so die Einladung. zg

