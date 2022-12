Reilingen. Offene Fragen im Rahmen der Ortskernsanierung „Reilingen III“, insbesondere zu Fördermöglichkeiten und Abwicklung von Maßnahmen, können in der nächsten Sanierungssprechstunde am Freitag, 30. Dezember, ab 14.30 Uhr mit Sanierungsbetreuer Norbert Geissel kostenlos und unverbindlich erörtert werden. Bei Interesse bittet die Verwaltung um telefonische Anmeldung im Bauamt bei Ramona Drexler, Telefon 06205/95 22 54, oder per E-Mail an ramona.drexler@reilingen.de.

