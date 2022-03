Stationärer Blitzer hat Raser in Reilingen im Blick

Reilingen. Nur ein schlechter Faschingsscherz? Ganz und gar nicht. Anfang März ist an der Landesstraße 546, der Straße von Reilingen nach Neulußheim, in Höhe der Reilinger Ortsrandbebauung eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Betrieb gegangen. Sie hat die Raser in beiden Fahrtrichtungen im Visier, die den Anwohnern das Leben schwermachen.

Denn die bis an die Landesstraße heranreichende Wohnbebauung ist bekanntermaßen einer unverhältnismäßig hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Für die Anschaffungskosten kommen die Große Kreisstadt Hockenheim und die Gemeinde Reilingen anteilig auf.

Für die Inbetriebnahme benötigten die Techniker der Firma Hessische Vitronic Bildverarbeitungssysteme lediglich einen halben Arbeitstag. Dabei wurde das Gehäuse der stationären Poliscansäule zusammengebaut und auf dem vorbereiteten Fundamentsockel fest verankert. Für die Stromzufuhr hatte schon im Vorfeld die Wieslocher Firma Waibel Elektroanlagen gesorgt. Abschließende Testserien fielen erwartungsgemäß beanstandungsfrei aus.

„Damit die Messergebnisse der Blitzeranlage gerichtsfest verwertet werden können, müssen bei Standort und eingesetzter Technik gewisse gesetzliche Rahmenvorgaben eingehalten werden“, weiß Ordnungsamtsleiter Allen Baothavixay vom kommunalen Ordnungsamt. Er war tagsüber vor Ort und begleitete den Aufstellungsprozess bis hin zur Scharfschaltung der Anlage. Wann konkret der eigentliche Messbetrieb anläuft, ist noch von einer Zertifizierung der Mitarbeiter des Hockenheimer Ordnungsamtes abhängig.

Teil des Lärmaktionsplans

Die Handlungsinitiative zur Verkehrsüberwachung war von der Gemeinde Reilingen ausgegangen. „Keineswegs mit der Absicht, unsere Gemeindekasse zu füllen“, versichert Bürgermeister Stefan Weisbrod. Ohnehin sei die Sanktionierung der Tempoüberschreitungen eine alleinige Aufgabe der Unteren Verkehrsbehörde und eventuelle Bußgelder nehme ausschließlich die Große Kreisstadt ein. Den Anstoß habe ein Lärmaktionsplan gegeben, dessen Aufstellung für die Gemeinden auf Grundlage einer schon 2002 erlassenen EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtend gewesen sei.

Ziel dieser Planung ist es, einerseits den Umgebungslärm vorrangig an jenen Orten zu reduzieren, wo die Geräuschbelastung ein gesundheitsschädigendes Ausmaß erreicht hat. Zugleich sollen ruhigere Gebiete als solche geschützt und erhalten werden. In dem von der Gemeinde erarbeiteten Maßnahmenkatalog, der übrigens alle fünf Jahre modifiziert werden soll, ist unter anderem die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der L 546 beschrieben.

Täglich bis 12 000 Fahrzeuge

Die Anlage soll dazu beitragen, die unverhältnismäßig hohe Lärmbelastung für die an die Landesstraße heranreichende Wohnbebauung signifikant zu reduzieren. Denn nach letzten Erhebungen sind auf diesem Streckenabschnitt täglich bis zu 12 000 Fahrzeuge unterwegs, allzu oft mit überhöhter Geschwindigkeit. Dadurch werden regelmäßig die zulässigen Lärmobergrenzen überschritten.

Für den besagten Straßensektor gilt bislang immer noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern. Allerdings bemüht sich die Gemeinde schon einige Zeit darum, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit weiter auf 60 Stundenkilometer abgesenkt wird. Eine Entscheidung von Straßenverkehrsbehörde und Regierungspräsidium steht allerdings noch aus. jd