Stephanie Dörrmann stellt aus

Reilingen/Neulußheim. Die in Neulußheim groß gewordene und in Reilingen wohnende Künstlerin Stephanie Dörrmann stellt ihre Kunst von Samstag, 4. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, im „Ambiente und Art 2.0“ in Oberhausen-Rheinhausen aus. Bereits als Kind hat Dörrmann gerne gemalt – mit Buntstiften oder Wasserfarben. Das Besondere an der Kunst ist für sie, dass man völlig frei von Vorgaben sei. „Es bedeutet für mich gedankenfreie Schaffenszeit, mich treiben lassen, abtauchen“, sagte sie im Interview mit dieser Zeitung, was die Malerei für sie persönlich bedeutet. vas/htz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Ausstellungseröffnung am Samstag, 4. Dezember, um 14 Uhr im „Ambiente & Art 2.0“, Marienstraße 74, Oberhausen-Rheinhausen.