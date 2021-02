Reilingen. Mit dem März wird in der Gemeinde das Wahljahr eingeläutet. Neben der Bundestagswahl, die im Herbst ansteht, sind die Bürger in den kommenden Wochen zu zwei Urnengängen aufgerufen: Am Sonntag, 14. März, wird der neue Landtag gewählt, eine Woche später finden die Bürgermeisterwahlen statt. Für beide Wahlen erhalten die Wahlberechtigten derzeit die Unterlagen zugeschickt.

Wer die Unterlagen für die Landtagswahl- und die Bürgermeisterwahl aus seinem Briefkasten holt, der wird einen gravierenden Unterschied feststellen, der den technischen Vorgang der Wahl betrifft: Bei der Landtagswahl muss die Briefwahl beantragt werden, bei der Bürgermeisterwahl haben die Wahlberechtigten automatisch die Briefwahlunterlagen in der Hand, müssen diese nicht extra angefordert werden.

Bei beiden Wahlgängen sollte die Briefwahl das Mittel der Wahl sein, stellt das Wahlamt der Gemeinde, vertreten durch Hauptamtsleiter Wolfgang Müller fest und liefert auch gleich die passende Begründung: die Corona-Pandemie. Um das Infektionsrisiko sowohl für die Wahlhelfer als auch für die Wähler möglichst gering zu halten, sollte die Stimmabgabe kontaktlos vollzogen werden. Und dies gehe nun einmal am sichersten per Briefwahl.

Ganz wichtig ist der Umstand, dass es im Ermessen jedes einzelnen Bürgers liegt, ob er zum einen überhaupt zur Wahl geht, zum anderen ob er seine Stimme im Wahllokal persönlich abgeben möchte oder ob er die Briefwahl bevorzugt. Denn ganz klar, wer keine Briefwahl machen möchte, dem steht das Wahllokal in der Schillerschule offen, wo er wie gewohnt seine Stimme abgeben kann.

Entscheidung liegt beim Bürger

Doch diese zwei Entscheidungen, wählen gehen oder nicht und wenn ja wie, kann dem Wahlberechtigten niemand abnehmen. Das Wahlamt kann einzig Hilfestellung leisten, indem es die Briefwahlunterlagen gleich mitschickt und so den Wahlberechtigten, die zu dieser Form der Stimmabgabe tendieren, einen Schritt abnimmt.

Bei der Bürgermeisterwahl, versteht sich. Denn diese ist eine Gemeindewahl und wird von dieser geleitet. Die Wahl zum Landtag obliegt dem Landeswahlleiter, der die Formalitäten bestimmt. Und diese sehen im Fall der Landtagswahl vor, dass Briefwahl nur auf Antrag möglich ist. Eine Vorgehensweise, die von der Landesregierung Ende 2020 getroffen wurde, als zur Debatte stand, die Landtagswahl gänzlich als Briefwahl zu organisieren.

Wer im Fall der Landtagswahl Briefwahl beantragen möchte, der kann auf der Homepage der Gemeinde unter dem Link „Wahlscheinantrag zur Landtagswahl“ ein Erfassungsformular aufrufen, mit dem die Beantragung auf Abstand möglich ist. Dort wird auch die Vorgehensweise erläutert.

Bei der in der Regie der Gemeinde stehenden Bürgermeisterwahl hat sich die Kommune entschlossen, die Briefwahl von vornherein als Option anzubieten und mit den Wahlunterlagen die entsprechenden Formulare zu verschicken. Dies ist, so Müller, lediglich ein Angebot.

Wer seine Stimme persönlich abgeben möchte, der kann dies im Wahllokal Schillerschule. Dann muss er allerdings im Gegensatz zur Landtagswahl, bei der die Wahlberechtigung mitzubringen ist, den unterschriebenen Wahlschein mit ins Wahllokal bringen.

Doch für Hauptamtsleiter Wolfgang Müller geht der Trend eindeutig zur Briefwahl. „Unser Bürgerbüro hat bereits jetzt 1806 Briefwahlanträge für die Landtagswahl bearbeitet“, stellt er fest. Mit anderen Worten – 32 Prozent der Wahlberechtigten haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. „Damit wurde die bisherige Rekordzahl von 1001 Briefwählern bei der Gemeinderatswahl 2019 deutlich überschritten“, freut sich der Hauptamtsleiter.

Einen ähnlichen Trend erhofft er sich bei der Bürgermeisterwahl, bei der es 6234 Wahlberechtigte gibt, mehr als bei der Landtagswahl, da bei dieser Wahl die EU-Bürger sowie die 16- und 17-Jährigen gleichfalls zur Stimmabgabe aufgerufen sind. Denn, bekräftigt Müller nochmals, „sie ist in der derzeitigen Situation für alle Beteiligten, Wähler und Helfer, der sicherste Weg, die Stimme abzugeben.

Wahlrecht ist ein Privileg

Und auch wenn nun alle erforderlichen Unterlagen verschickt sind, niemand muss wählen gehen, betont Müller: „Eine Wahlpflicht gibt es in Deutschland nicht.“ Allerdings, merkt er an, Wählen ist ein Recht und ein Privileg, das Menschen in vielen Ländern verweigert wird. Weshalb er allen dankt, die von diesem Recht Gebrauch machen.

Zum Schluss hat Müller noch einen Hinweis: Wer keine Wahlberechtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich unverzüglich mit dem Wahlamt im Rathaus, Telefon 06205/95 21 08, in Verbindung setzen.