Storchenschutzgebiet: Hunde müssen an die Leine

Reilingen. In den Gewannen Kisselwiesen, Fröschau, Wörsch, Steinhorst sowie Hinterm Schloss gilt im Zeitraum aktuell bis zum 31. Juli die Leinenpflicht für alle Hundehalter. Dort hat der Gemeinderat ein Schutzgebiet ausgewiesen, um den Weißstorch wieder anzusiedeln.

Es gilt aber nicht nur auf den Weißstorch Rücksicht zu nehmen. Im Frühling beginnt die Brut- und Setzzeit der Wildtiere und Vögel. Gerade Feld- oder Waldränder und Wiesen sind die Kinderstube der Wildtiere.

Die Gebiete mit Anleinpflicht sind ausgeschildert. © Gemeinde

Gefahr besteht nicht nur für die Jungtiere, die die erste Zeit nach der Geburt durch den Drückinstinkt regungslos und allein im hohen Gras verharren, sondern auch für die trächtigen Tiere, die unnötig aufgescheucht werden. Brütende Vögel verlassen bei häufigen Störungen oft ihr Nest, welches dann schutzlos vor Fressfeinden und Auskühlung ist.

Hundehalter sollten jetzt also besonders auf ihre Vierbeiner achtgeben und in den ausgewiesenen Bereichen die Leinenpflicht einhalten, Wer das nicht tut, handelt ordnungswidrig und riskiert ein Bußgeld, merkt vorsichtshalber die Gemeindeverwaltung an. zg