Strahlende Kinderaugen

Reilingen. Seit über einem Jahr sind jetzt die Reilinger Ahrtal-Helfer Thomas Große und Michael Lauer dabei, Hilfslieferungen in die von der Flutkatastrophe so schwer getroffene Region zu organisieren oder selber vor Ort zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele private Spenden aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis werden nach wie vor genutzt, um konkrete Wünsche zu erfüllen. Immer noch und immer wieder werden Anfragen an sie weitergeleitet, unter anderem von sozialen Einrichtungen, bei denen es an vielen Ecken noch fehlt, da zuerst nur das Notwendigste angeschafft wurde. Die Leiterin des Übergangskindergartens in Dernau, Margot Hess, hatte Wünsche geäußert, da ihre bisherige Einrichtung von den Fluten zerstört wurde und die Kinder sich in der Behelfseinrichtung wohlfühlen sollen.

Passend zur Adventszeit waren Michael Lauer und Freund Karl Kilian in Dernau vor Ort und überbrachten die Spenden. Auf dem Wunschzettel stand für die Sporthalle der Kita ein Balanceparcour, der zusammen mit drei Aufsitztraktoren und einhundert Weihnachtsäpfel die Kinder erfreuen soll.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schlossplatz Kindertraumbaum: Schwetzinger erfüllen viele Wünsche Mehr erfahren

Dankbar und gerührt mit feuchten Augen nahm Margot Heß die Geschenke für die Kinder entgegen. Es sei nicht selbstverständlich, dass ihre Wünsche zur Zeit noch in Erfüllung gehen.

Solche Hilfsaktionen würden seltener; dabei erlebe sie jeden Tag, dass Kinder noch immer traumatisiert sind und einer besonderen Zuwendung bedürfen. Sie dankte allen Spendern herzlich mit einer großen Bitte: „Vergesst die Menschen bei uns nicht.“ sp