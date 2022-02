Suche nach Kandidaten

Reilingen. Im Frühjahr findet eine Premiere statt: Am Samstag, 7. Mai, wird erstmals ein Jugendgemeinderat in der Gemeinde gewählt. Noch bis zum 25. März können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren, die in Reilingen wohnen, für einen der neun Plätze in dem Gremium bewerben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Informationen und den Bewerbungsbogen gibt es auf der Homepage der Gemeinde und im Rathaus, Geschäftsstelle Jugendgemeinderat. Die Gemeinde schickt den Bogen auf Wunsch auch per E-Mail zu. Wer Interesse hat, kann sich unter jgr@reilingen.de melden.

Bei der Wahl zum Jugendgemeinderat müssen Kandidaten ihre Bewerbung beim Bürgermeister schriftlich einreichen. Sie besteht aus Name, Vorname, Geburtsjahr und Anschrift sowie der Einverständniserklärung. Diese muss bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten unterzeichnet sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Öffentliche Vorstellung geplant

Eine Sitzung des Wahlausschusses findet am Montag, 28. März, statt. Dieser wird aus Hauptamtlichen des Rathauses bestehen. Bei der Sitzung werden die eingegangenen Bewerbungen geprüft und über deren Zulassung entschieden. Am Donnerstag, 31. März, werden die zugelassenen Bewerbungen öffentlich bekanntgemacht. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung ist für Freitag, 29. April, geplant – die Form ist von der dann herrschenden Corona-Lage abhängig.

Zwischen dem 8. und 22. April erfolgt die Benachrichtigung der Wahlberechtigten, die zugleich die Briefwahlunterlagen zugestellt bekommen. Das Verfahren ist analog dem der Bürgermeisterwahl, bei der gleichfalls wegen der Corona-Pandemie die Briefwahl bevorzugt wurde. Ungeachtet dessen hat jeder Wahlberechtigte die Gelegenheit, am Wahltag seine Stimme persönlich abzugeben.

Die Wahl findet am Samstag, 7. Mai, statt. Nach Ende des Wahlgangs tagt unverzüglich der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung und stellt das Ergebnis fest. Für den 30. Mai ist die konstituierende Sitzung des Jugendgemeinderats geplant, dessen zweijährige Amtszeit somit am 1. Juni beginnt und am 30. Mai 2024 endet. aw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3