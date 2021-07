Suche nach Schadstoffen

Reilingen. 13 Jahre nach dem verheerenden Großbrand im rückwärtigen „Eisel-Komplex“ an der Siemensstraße wird die Aufarbeitung seiner umweltschädigenden Folgen konkret. Im Auftrag des kreiseigenen Wasserrechtsamtes erkundet die Firma „Arcadis Germany“ Art und Umfang des mit dem Löschmitteleinsatz verbundenen Schadstoffeintrags. Anhand der entnommenen Boden- und Grundwasserproben, sowie weiterer noch zu entnehmender Proben und durchzuführender Analysen, nehmen die Gutachter eine Gefährdungsabschätzung vor.

Mittlerweile sind alle 18 bestehenden Sondierungsstellen vor Ort ausfindig gemacht. Vereinzelt mussten sie frei gelegt werden, waren Freispül- und Räumversuche, beispielsweise an der Siemensstraße erforderlich. Ihre konkrete Lage wurde in der zweiten Juliwoche vom Mosbacher Vermessungsbüro Schwing und Dr. Neureither eingemessen. Sie befinden sich alle im Bereich des Brandherds, sowie westlich und nordwestlich davon, und decken somit den Grundwasser-Abstrombereich ab.

Die auf umweltgeologische und hydrogeologische Erkundungen spezialisierte Eppelheimer Firma WST erbringt als Partnerunternehmen die erforderlichen technischen Leistungen. So wurden in der ersten Juliwoche drei Rammkernsondierungen nahe der Festplatzzufahrt in der Siemensstraße bis in fünf Meter Tiefe ausgeführt. Sie dienen einer ergänzenden Bodenbeprobung in der Nähe des Brandherdes. „Wir haben uns bewusst für diesen Standort entschieden, weil wir dort ein möglichst unverfälschtes Ergebnis über Art und Menge der Bodenbelastung erhalten“, erklärt Gutachter Dr. Arno Nothstein. Zudem seien Erkenntnisse zu erwarten, ob, beziehungsweise in welchem Umfang die im Untergrund anzutreffenden Torfablagerungen die Schadstoffe speichern und wieder freisetzen.

Bei den im Erkundungsgebiet vorhandenen Grundwassermessstellen und Brunnen konnte bereits an einem einheitlichen Stichtag per Lichtlot der Grundwasserspiegel ermittelt werden (Stichtagsmessung) und darüber hinaus eine Grundwasser-Probeentnahme (Stichtagsbeprobung) erfolgen.

Generell wird dabei immer das frisch zufließende Grundwasser beprobt. Ein Geologenteam führt diese in einer DIN-Norm genauestens definierte Arbeit fachgerecht aus, befüllt bereitstehende Probegefäße, ermittelt die spezifischen Vor-Ort-Parameter und dokumentiert die technische Abwicklung in allen Einzelheiten.

„Direct-Push-Verfahren“

In einem weiteren Arbeitsschritt sind von der WST noch mehr als 50 Kleinbohrungen im engeren und weiteren Umfeld des ehemaligen Brandherdes niederzubringen. Sie sind in vier abstromigen Profilen (Transekten) quer zur Grundwasserfließrichtung in zunehmendem Abstand zum Brandherd angeordnet. Dabei werden überwiegend öffentliche Flächen beansprucht. Mit dem angewendeten „Direct-Push-Verfahren“ ist eine zeit- und kostensparende Entnahme der Grundwasserproben möglich.

Dazu wird eine spezielle Filtersonde mit einem nachfolgenden Hohlbohrgestänge direkt bis zur gewünschten Tiefe in den Grundwasserleiter vorgetrieben und für die Wasserentnahme ein Schlauch eingeführt. Während des folgenden Klarpumpens werden die relevanten Vor-Ort-Parameter bis zum Eintritt einer weitgehenden Konstanz gemessen und dokumentiert. Nach dem Erreichen der Parameterkonstanz erfolgt die Entnahme der Grundwasserprobe.

Sind alle relevanten Daten, Parameter und Kenngrößen ermittelt, geht es an die Analyse. „Bis konkrete Ergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen und einer Gefährdungsabschätzung vorliegen, dürfte es aber noch einige Monate dauern“, erwartet Gutachter Dr. Arno Noth-stein. jd

