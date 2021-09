Tag der Dorfgemeinschaft in Reilingen: Erst wird geimpft, dann gefeiert

Reilingen. Mit den Klängen der Musikfreunde Reilingen wird am Samstag, 11. September, 14.30 Uhr, auf der Bühne bei den Fritz-Mannherz-Hallen der Tag der Dorfgemeinschaft eröffnet. Bis in den Abend wartet auf die Besucher ein buntes Programm für jedes Alter und jeden Geschmack, vom Kinderkarussell bis zur Beat-Show-Band.

Der Musikverein Harmonie war schon vor einem Jahr beim Tag der Dorfgemeinschaft dabei, spielt diesmal erneut auf der Bühne vor den Fritz-Mannherz-Hallen auf. © Dietrich

Der Tag der Dorfgemeinschaft war ursprünglich die Keimzelle des Straßenfestes und tritt nun an dessen Stelle, da in Zeiten der Corona-Pandemie eine andere Form des Feierns nicht darstellbar ist. Dennoch – dem Sicherheitsgedanken kommt große Bedeutung zu. So darf nur aufs Festgelände, wer die 3G-Regel erfüllt. Als Service bietet die Gemeinde vor Ort zwischen 12 und 15 Uhr die Gelegenheit an, sich testen zu lassen. Unabhängig davon werden von allen Besuchern die Daten erfasst.

Drei Teams vor Ort

Gleichzeitig soll das Fest auch ein Anlass sein, die Impfbereitschaft zu fördern. Weshalb ab 14.30 Uhr das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises in den Fritz-Mannherz-Hallen vor Ort ist. Kostenlos und ohne Anmeldung können sich dort Personen ab zwölf Jahren impfen lassen. Zur Verfügung stehen Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie Biontech. Um dem Ansturm für die Aktion „Impfen-to-go“, die durch neue Meldungen, wonach bald bundesweit die 2G-Regel gilt, noch angefeuert wird, gerecht zu werden, sind gleich drei Impfteams vor Ort.

Wer alle Voraussetzungen erfüllt, darf sich auf ein tolles Programm freuen, unter anderem mit Chako Habekost und dem Musikverein Harmonie. Und es werden verdiente Bürger, ob vom Verein, vom Sport oder Blutspender, geehrt. Auch die Sieger des 1. Reilinger Oldtimer-Treffen erhalten auf der Bühne ihre Pokale.

Zu dem Treffen lädt der AMC Oldtimer-Liebhaber auf den Festplatz hinter den Fritz-Mannherz-Hallen ab 10.30 Uhr ein. Wie es vonseiten des AMC heißt, habe im Vorfeld viele Oldtimer-Freunde ihre Teilnahme bestätigt, so werden neben Automobilen, Mofas, Mopeds und Motorrädern sowie Traktoren das Herz der Fans höher schlagen lassen.

Der AMC plant mit den Oldtimern eine Ausfahrt ab 12 Uhr durch Reilingen, durch die Siemens-, Wilhelm-, Hockenheimer-, Hauptstraße, Haydnallee, Speyerer und Mozartstraße zurück in Wilhelmstraße zum Festplatz.

Gegen 13 Uhr wird eine Jury, unter anderem mit Bürgermeister Stefan Weisbrod und Sabine Petzold von der KuSG, die Fahrzeug begutachten und die Schönsten des Tages küren. Eine Auszeichnung der von der Jury gekürten Fahrzeuge findet wie gesagt auf der Bühne statt.

Hernach spielt der Musikverein Harmonie auf, bevor die Bühne umgebaut wird und der Tag mit der Beat-Show-Band ausklingt, die die Besucher mitnimmt zu einer Reise in die Hits der 1960er und die Klassiker der Pop-Geschichte. aw

