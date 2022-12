Taizé-Andacht im neuen Jahr

Reilingen. In der evangelischen Kirche in Reilingen findet am Samstag,, 14. Januar, um 18.10 Uhr eine Taizé- Andacht statt, zu der der CVJM alle Interessierten einlädt. Die Gesänge aus dem französischen Taizé sind musikalische Gebete, bei denen alle Anwesenden gemeinsam ihre Stimmen mit einbringen.

Das ruhige, gemeinsame Singen lässt zur Ruhe kommen und in der Gemeinschaft Geborgenheit finden. Albert Schweitzer hat einmal gesagt: „Beten verändert nicht die Umstände in denen wir leben, aber Beten verändert Menschen und Menschen verändern die Umstände.“ In diesem Sinn soll das Taizé-Gebet einen Anstoß dazu geben, sich miteinander ermutigen zu lassen, als Christen in der aktuellen Zeit hinein verändernd zu wirken. zg