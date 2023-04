Taizé-Andacht in Reilinger Kirche

Reilingen. In der evangelischen Kirche in Reilingen findet am Samstag, 15. April, eine Taizé-Andacht statt. Es lohnt sich, nochmals zu kommen, denn das wird die letzte Taizé-Andacht vor der Sommerpause sein.

Die Gesänge aus Taizé sind gesungene Gebete. Das ruhige, gemeinsame Singen lässt zur Ruhe kommen und in der Gemeinschaft Geborgenheit finden. Das Taizé-Gebet möchte einen Anstoß geben, sich miteinander ermutigen zu lassen als Christen in die Zeit hinein verändernd zu wirken.

Nach der Andacht gibt es bei Tee die Möglichkeit zum Austausch. Der CVJM Reilingen lädt um 18.10 Uhr zum gemeinsamen Singen und Beten ein.