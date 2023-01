Reilingen. In der evangelischen Kirche in Reilingen findet am Samstag, 14. Januar, um 18.10 Uhr eine Taizé- Andacht statt, zu der der CVJM alle Interessierten einlädt. Die Gesänge aus dem französischen Taizé sind musikalische Gebete, bei denen alle Anwesenden gemeinsam ihre Stimmen mit einbringen.

