Tannenbaum sorgt bei Kommunaler Betreuung in Reilingen für heitere Gelassenheit

Reilingen. In der Vorweihnachtszeit zauberten die Betreuerinnen große Kartons und Schachteln aus dem hintersten Winkel des Lagerraums hervor. Neugierig fragten sich die Kinder, was denn los sei, staunten über den glänzenden Inhalt und bekamen leuchtende Augen vor Freude. Funkelnde Weihnachtskugeln, strahlende Lichterketten und andere weihnachtliche Schmuckstücke waren in den geheimnisvollen Kartons verstaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bald war auch ein schöner Weihnachtsbaum im Speisesaal der Mensa aufgestellt. Rasch bekam das eintönige Tannengrün durch helle Lichtfunken einen geheimnisvollen Glanz. Eifrig diskutierten die Grundschulkinder, wie die Lichterkette am schönsten ihre Wirkung entfalten könne, wo die formvollendeten Weihnachtskugeln anzubringen seien, sie halfen sich gegenseitig und freuten sich über eine heitere, gelassene Stimmung, die beim gemeinsamen Schmücken von selbst entstand.

Aber auch die Glasfassade der Mensa wurde weihnachtlich geschmückt. Zahlreiche, kleine Lichter leuchteten an den Fenstern und durchbrachen mit ihrem Strahlen das eintönige Wintergrau, Sternen der Hoffnung gleich.

Mehr zum Thema Gefahr Feuerwehr gibt Tipps: So vermeiden Sie Brände an Weihnachten Mehr erfahren

Auch in den Betreuungsräumen kam eine heitere Gelassenheit auf. Sterne, Lichter und Kerzen aus buntem Transparentpapier zierten die Fenster mit abwechslungsreicher Farbenpracht. Sogar der alte, kleine Tannenbaum aus Plastik stand an der passenden Stelle und wurde so zu einer Augenweide.