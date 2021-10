TBG-Wanderabteilung erkundet am 17. Oktober die Pfalz

Reilingen. Die Wanderer des Turnerbundes sind am Sonntag, 17. Oktober, in der Pfalz unterwegs. Sie erkunden auf einer mittelschweren Tour die Umgebung vom Forst, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sind etwa zehneinhalb Kilometer und 200 Höhenmeter zu bewältigen. Eine Mittagseinkehr ist vorgesehen. Die Teilnehmer treffen sich zur Abfahrt mit dem Auto um 10 Uhr am Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen in Reilingen. Alle Teilnehmer sollen einen Mund- und Nasenschutz mitbringen und darüber hinaus sollte auch 3G-Regel beachtet werden. Ohne die entsprechenden Nachweise ist kein Zutritt in die Gaststätte möglich.

