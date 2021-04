Technischer Ausschuss berät über Bauanfragen

Reilingen. Eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet an diesem Donnerstag, 15. April, 18.30 Uhr, in der Aula der Friedrich-von-Schiller-Schule statt. Wegen der Corona-Pandemie werden die Namen und Adressen der Besucher erfasst.

Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Bauanfragen, beispielsweise soll in der Friedrichstraße ein Friseursalon in Wohnraum und einen Fahrradverleih umgewandelt werden. Mitteilungen des Bürgermeisters und Anfragen beenden den öffentlichen Teil.

Die Unterlagen können auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden, vor Beginn wird ein Exemplar zur Einsicht ausgelegt.

