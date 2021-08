Termin ist am Wanken

Reilingen. Die Auftragsbücher der Baubranche sind voll, aber wichtige Materialien sind nur schwer zu bekommen. Lange Lieferzeiten, Materialengpässe und unverhältnismäßige Preissteigerungen sind die Folge. Experten sprechen von überhitzter Baukonjunktur, andere machen die Corona-Krise für diese Entwicklung verantwortlich, mit der auch die Handwerksbetriebe zu kämpfen haben, die auf der Baustelle des Johann-Friedrich-Oberlin-Kindergartens in der Wilhelmstraße tätig sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bislang haben uns derartige Probleme nur marginal berührt, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, berichtet bauleitender Architekt Eberhard Vögele. Zwar habe der eine oder andere Lieferengpass beim Anbau zum Oberlin-Kindergarten hingenommen werden müssen, doch insgesamt sehe man den avisierten Projektabschluss nicht in Gefahr.

„Das dreigeschossige Gebäude wird aus heutiger Sicht bis September fertig“, bestätigt Vögele. Das gelte allerdings nicht für den sich verzögernden Einbau der Innentüren, wo sich Lieferengpässe auf die Folgegewerke auswirken, und die Gestaltung der Außenanlagen, für die noch etwas Zeit beansprucht werde.

Bei einem Rundgang durch den Hybridbau, einer umweltfreundlichen Kombination aus Stahlbeton und Holzrahmenkonstruktion, ist der Baufortschritt unübersehbar. Gerade ist es gelungen, den Anbau im Erdgeschoss mit dem Stammgebäude zu verbinden und die Außenwand zu durchbrechen. Der Verbindungsflur wird einmal zugleich einen beidseitigen Zugang zum Freibereich ermöglichen. Betriebsfertig eingebaut ist der Fahrstuhl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außen kompakt, innen großzügig

Auf allen Ebenen sind die Heizungsleitungen für die Fußbodenheizung verlegt und der Estrich eingebracht. In den Nassräumen wird daran gearbeitet, Wand- und Bodenfliesen zu verlegen. Die Trockenbauer haben in der dritten Juliwoche damit begonnen, die Deckenkonstruktion anzubringen.

Auch von außen verändert sich der kubische Baukörper von Tag zu Tag. Bislang sind noch die hell leuchtenden Holzweichfaserplatten zu sehen. Sie werden von der Reilinger Zimmerei Walter Marquetant mit einer Profilfassade aus sibirischer Lerche verkleidet. Die Oberfläche ist mikrogeriffelt und mit einer Vergrauungslasur im Farbton Silbergrau werksseitig veredelt. Eine Lüftungsebene sorgt für den Feuchteaustausch und trägt, ergänzend zu den natürlichen Dämmstoffen, zum sommerlichen Wärmeschutz bei. „Mit diesem natürlichen, klimaschonenden und langlebigen Material können wir optimal eine schützende Hülle um das Gebäude bilden“, fasst Architekt Vögele die Vorteile zusammen.

Zimmermeister Ralf Marquetant hatte im Vorfeld große Probleme mit der Lieferung der Holzwerkstoffe. Gemeinsam mit seinem Team setzte er aber alles daran, dass die Folgegewerke reibungslos fortgesetzt werden konnten. Eng abgestimmt mit der Bauleitung wurden die wichtigen Fassadenflächen vorgezogen, sodass die Infrastruktur für Wasser, Abwasser und Wärmepumpentechnik verlegt werden kann.

Mobiliar lässt auf sich warten

Ob der Anbau planmäßig von zwei Krippengruppen auch tatsächlich zu Beginn des Kindergartenjahres bezogen werden kann, hängt davon ab, ob es den Herstellern der Innenausstattung gelingt, das vom evangelischen Kindergartenträger frühzeitig georderte Mobiliar noch beizeiten zu liefern. Wegen akuter Lieferengpässe gibt es immer noch keinen bestätigten Termin.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wegen der Lieferschwierigkeiten einiger Anbieter steht unser Krippenstart am 1. September auf wackeligen Beinen“, äußert sich Kindergartenleiterin Cornelia Görres präventiv. Bedauerlicherweise sei man völlig auf das „Goodwill“ der beteiligten Unternehmen angewiesen.

„Wir stehen aber in ständigem Austausch mit den Eltern und unternehmen alles nur Erdenkliche, die unbefriedigende Situation zu retten“, beteuert Görres. Personell sei der Kindergarten auf einen Start des Krippenbetriebs bestens vorbereitet. Die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte habe man um sieben neu beschäftigte Personen aufgestockt, die an ihre künftige Aufgabe herangeführt werden. Sie erstellten bereits Erziehungspläne und bereiteten pädagogische Maßnahmen vor, besuchten Schulungen in „Erster Hilfe“ und zum Brandschutz. jd