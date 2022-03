Termin nicht zu halten

Reilingen. Nach den Osterfeiertagen sollte die Erweiterung des Rewe-Einkaufsmarktes angegangen werden, so die von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft als Bauherr kolportiere Terminvorgabe. Dieses Vorhaben wird sich aktuell nicht bewerkstelligen lassen. „Die fragile Lage in der Baubranche und die neuesten Entwicklungen auf dem Energiesektor haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärte dazu Bürgermeister und KWG-Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Weisbrod im Technischen Ausschuss.

Beide Anbieter der Rohbauarbeiten seien bei den gegenwärtigen, unsicheren Rahmenbedingungen nicht in der Lage, Liefer- und Fertigstellungstermine zu garantieren, was eine Planungssicherheit für das Weihnachtsgeschäft unmöglich mache. KWG-Geschäftsführung und Marktbetreiber hätten sich daher darauf verständigt, das auf 1,7 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt erst im kommenden Jahr umzusetzen. Das Projektteam sei zudem übereingekommen, auf die Vergabe von Einzelgewerken zu verzichten und einen Generalunternehmer zu bevorzugen.

„Leider müssen sich unsere Kunden noch gedulden“, bedauert Nicole Trautwein, die den Markt als selbstständige Kauffrau führt. „Wir haben uns viel vorgenommen und brauchen hierfür natürlich Experten und die wiederum das notwendige Arbeitsmaterial“, erklärt Nicole Trautwein. Der Markt soll nicht nur modernisiert werden und das neueste Shopdesign erhalten, sondern auch eine Erweiterung ist geplant. Zu den bestehenden 1150 Quadratmetern Verkaufsfläche kommen 400 Quadratmeter hinzu.

In der derzeitigen Situation wäre eine fristgerechte Erweiterung des Rewe-Marktes bis zu Weihnachten nicht gewährleistet. Die kommenden Monate werden deshalb dazu genutzt, für das Projekt einen Generalunternehmer zu verpflichten. Im Februar 2023 soll der Umbau beginnen. Mit diesem Termin besteht die Planungssicherheit, die Baustelle ohne Unterbrechung auszuführen.

Von der Erweiterung verspricht sich Nicole Trautwein viel: „Durch den Gewinn an zusätzlichem Platz können wir nach der Wiedereröffnung noch mehr Produkte anbieten. Ich will das Sortiment an regionalen Lebensmitteln weiter ausbauen. Auch Ernährungstrends, wie eine vegane und vegetarische Ernährung, werden immer wichtiger“, so die Kauffrau.

Sortiment wird erweitert

Nachhaltigkeit spiele beim Umbau eine entscheidende Rolle: Die neuen Kühlmöbel sind verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. „Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Geräten“, erklärt Trautwein. LED-Lampen werden für eine energiesparende Beleuchtung sorgen.

„Auch aus diesem Grund wäre es mir wichtig gewesen, dass wir schnellstmöglich umbauen, aber man liest und hört es überall: Die Bücher der Handwerksbetriebe sind voll. Ohne die Garantie eines ununterbrochenen, reibungslosen Ablaufs ist die Verschiebung des Umbaus zwar mehr als bedauerlich, aber die einzig richtige Entscheidung“, erklärt die Kauffrau. jd