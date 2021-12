Testzentrum auf dem Rewe-Parkplatz öffnet

Reilingen. Die Teststation auf dem Reilinger Rewe-Parkplatz öffnet am heutigen Montag. Zunächst ist sie von Montag bis Samstag zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Fürs Erste sind in dem Container auf dem Supermarktparkplatz Tests ohne Termin möglich. Ab Mitte kommender Woche soll es möglich sein, online vorab einen Termin zu vereinbaren. Das funktioniert entweder unter diesem Link oder per E-Mail an info@testzentrum-reilingen.de. Wer die Teststelle ohne Terminvereinbarung nutzen will, müsse mit Wartezeiten rechnen, heißt es von der Gemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1