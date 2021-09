Teuere Fehler und wie sie vermieden werden: Von Sanierungsfehlern bis zu Naturgewalten

Reilingen. Wer mit Immobilien umgeht, trägt eine große Verantwortung, denn die Preise sind immer stärker im Steigen begriffen. Hinzu kommt, dass das Bauen oder Sanieren für die meisten Menschen keine Tätigkeit ist, die sie häufig durchführen, so dass Erfahrung und Routine fehlen. Da hilft nur, so viel Beratung und externen Sachverstand wie möglich einzuholen, damit das Projekt gelingt. Der Immobilientag trägt diesem Informationsbedürfnis umfassend Rechnung.

Vorträge zu aktuellen Themen gehörten von Anfang an zu den Leistungsangeboten des Vereins Haus & Grund. Experten aus allen Bereichen rund um die Immobilie werden regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, um das Wissen interessierter Zuhörer zu erweitern und Fragen zu beantworten. Das ist am Samstag, 25. September, nicht anders. In fünf Vorträgen werden aktuelle Themen vorgestellt.

Die größten Fehler bei Sanierungen in Eigenregie

Um 14 Uhr ist Diplom-Bauingenieurin Sabine Sauer, die als Dekra-Sachverständige tätig ist, zu Gast. Sie erläutert, worauf private Bauherren achten sollten. Bei 100 neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern wurden im Durchschnitt 20 Baumängel entdeckt. Neun weitere kamen bei der Abnahme pro Bauvorhaben hinzu. Zu diesem Ergebnis gelangt 2019 eine Studie im Auftrag des Bauherren Schutzbunds. Mangelnde Planung kann da besonders folgenschwer sein. Sabine Sauer gibt Fragen vor, die sich der Bauherr vorab stellen sollte. Sie benennt Risikofaktoren wie Wärmebrücken, Taupunkt, Abdichtung, Lüftungskonzept sowie Nutzung und Möblierung. Die Referentin räumt auch mit falschen Wertvorstellungen auf, die mit Sätzen verbunden sind wie „Der Nachbar hat aber den Preis xy bekommen” oder „Ich habe im Internet recherchiert”.

Naturgefahren – was ist rund um die Immobilie zu beachten?

Um 14.45 Uhr spricht Bezirksdirektor Sebastian Appel von der R+V Versicherung über die Möglichkeiten, sich gegen Hochwasser & Co. abzusichern. Das Thema ist durch die erschütternden Bilder der Unwetterfolgen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen besonders präsent. Der Staat ist gesetzlich nicht verpflichtet, seinen Bürgern die bei Naturkatastrophen entstandenen Schäden zu ersetzen. Die Landesregierung kann in bestimmten Fällen Finanzhilfen gewähren. Wer durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. Rund 50 Prozent der Versicherten haben keinen Zusatzbaustein Naturgefahren abgeschlossen. Appel erklärt, was das kostet und für welche Fälle der Versicherungsschutz greift.

Die Immobilie im Erbrecht

Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht, bringt um 15.30 Uhr ein Thema näher, über das sich viele Menschen nicht gerne Gedanken machen. Er erläutert die gesetzliche Erbfolge und legt dar, warum ein Testament klug ist. Dabei geht er in anschaulichen Praxisbeispielen auf verschiedene Konstellationen von Eigentumsverteilung ein, stellt Lösungsvorschläge vor und gibt eine Übersicht über die Erbschaftsteuer.

Mieterhöhung – wenn nicht jetzt, wann dann?

Wolfgang Reineke, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und zweiter Vorsitzender bei Haus & Grund, berichtet um 16.15 Uhr über das in seiner Komplexität nicht zu unterschätzende Thema. Eine Mieterhöhung ist möglich, wenn die derzeit gezahlte Miete nicht mehr der ortsüblichen Miete entspricht oder wenn der Vermieter durch eine Modernisierung die Mietsache nachhaltig verbessert hat. Reineke erläutert, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist und wo man sie erfährt. Er zeigt, wie die Zustimmung oder Duldung des Mieters eingeholt werden kann und wie die Berechnung der Mieterhöhung erfolgt.

Die Anlage V in Mein Elster

Finanzbeamter Jonas Pfann beleuchtet beim abschließenden Vortrag um 17 Uhr ein Thema, dem Vermieter ihre Aufmerksamkeit schenken sollten, um kein Geld zu verlieren.

Weitere Online-Angebote

Über diese Themen hinaus finden die Besucher des digitalen Immobilientags eine Reihe weiterer Vorträge, die ausschließlich online aufzurufen sind. Sie behandeln Fragen wie „Was dürfen Mieter eigentlich - und was nicht?“, „Energetische Gebäudesanierung – Pflicht oder Kür?“, erläutern den Übergang vom Mietshaus zum Wohnungseigentum und klären auf, worüber Vermieter und Mieter am meisten streiten.