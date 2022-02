Tim Hoffelder übernimmt Steuerkanzlei in der Reilinger Hauptstraße

Reilingen. Tim Hoffelder schickt sich an, die Erfolgsgeschichte der SMK Steuer- und Wirtschaftsberatung von Susanne Krahn in der Hauptstraße 21/23 fortzuschreiben: Das Unternehmen firmiert künftig unter Steuerkanzlei Hoffelder. Der diplomierte Finanzwirt, der den Hauptsitz seines Unternehmens in Worms hat, wird in Reilingen sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen Ansprechpartner in Steuerfragen sein.

Hoffelder kommt aus der Finanzverwaltung, war nach seinem Diplom mit privaten und betrieblichen Steuererklärungen befasst sowie in der Betriebsprüfung und Liquiditätsprüfung tätig. „Die Ausbildung der Finanzverwaltung ist top“, stellt er fest, doch das enge Korsett der Behörde ließ keine weiteren Entfaltungsmöglichkeiten zu, weshalb für Hoffelder der Schritt in die Selbstständigkeit ein logischer war.

In seinem eigenen Unternehmen – Hoffelder hat in Worms acht Mitarbeiter und in Reilingen elf – kann er sich seinen Schwerpunkten widmen: der vorweggenommenen Erbfolge sowie der Umstrukturierung von Unternehmen unter steuerlichen Gesichtspunkten. Eine komplizierte Materie, verknüpfen sich hierbei doch verschiedene Steuergesetze. Doch hier kann Hoffelder seine Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen, gemäß seinem Motto, Probleme rund ums Thema Steuern zum Vorteil seiner Mandanten aus der Welt zu schaffen.

Bei diesem Thema arbeitet er eng mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen, die sich auf Insolvenz-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht spezialisiert hat. Ein Zusammenwirken, von dem die Mandanten profitieren, ist Hoffelder doch so in der Lage, ein ganzheitliches Paket schnüren zu können. Ganz wichtig ist ihm die Kostentransparenz, die im Vorfeld kommuniziert wird, sodass der Kunde selbst entscheiden kann.

Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigte sich bei der offiziellen Übergabe der Kanzlei überglücklich über deren Fortbestand, werde dadurch doch ein neues Kapitel für die Kanzlei aufgeschlagen, die ihren Weg in der Wilhelmstraße begann, bevor sie in die größeren Räumlichkeiten in der Hauptstraße umzog. Der Bauplatz wurde ihr von der Gemeinde vermittelt, freut sich der Bürgermeister über ein gelungenes Stück Wirtschaftspolitik.

Und nun geht es also weiter mit dem Steuerberatungsbüro im Herzen der Gemeinde, in der Hauptstraße, wo sich Tim Hoffelder mit seinem Team freut, Menschen begrüßen zu können. Denn „der persönliche Kontakt zu meinen Mandanten ist mir sehr wichtig“. Ein Satz, der sowohl für Privatkunden gilt, die mit ihrer Einkommenssteuererklärung zu ihm kommen, wie für Unternehmen, die meist mit komplizierteren Fragen zur Steuergestaltung aufwarten. Doch wie gesagt, jeder Mensch, jedes Anliegen, ist in der Steuerkanzlei willkommen.

