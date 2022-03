Tipps zum Sport für Asthmatiker

Reilingen. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Montag, 11. April, 19 Uhr, Rathaus, Vortragsraum im EG, einen Gesundheitsvortrag zum Thema „Asthma und Sport – Was muss ich wissen, was tut mir gut?“ Referent ist Dr. med. Arthur Filusch.

Alle Ausdauersportarten (wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Wandern, aber auch Tanzen und Inline-Skating) sind bei Asthma geeignet. Ausdauersport stärkt nicht nur Herz und Kreislauf, sondern führt auch zu einer größeren Atemtiefe.

Mehr dazu erfahren interessierte Zuhörer im Vortrag mit anschließender Gelegenheit Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung ist erforderlich. zg