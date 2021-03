Reilingen. Nach einer längeren, Corona-bedingten Auszeit traf sich der Technische Ausschuss zu einer Sitzung in der Schulaula. Rund eineinhalb Stunden nahm die Behandlung von einem halben Dutzend baurechtlicher Angelegenheiten in Anspruch.

In der Hauptstraße ist in zweiter Reihe der Umbau und Teilabbruch einer seither als Stellplatz genutzten Scheune geplant. Dort sollen zwei barrierefrei auszuführende Wohneinheiten verwirklicht werden. Das dreigeschossige Bauprojekt mit einer Firsthöhe von elf Metern fügt sich nach Ansicht des Technischen Ausschusses in die Umgebungsbebauung ein, zumal in der Nachbarschaft bereits ein rückwärtiger Neubau anzutreffen ist. Das erwünschte Einvernehmen wurde bei einer Enthaltung erklärt. Von Peter Geng (FW) kam der Rat, die Zufahrt im Grundbuch absichern zu lassen.

Brandschutz für Hotelkomplex

Für einen Hotelkomplex in der Hockenheimer Straße werden diverse Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Darunter findet sich die Einrichtung eines zweiten Rettungsweges durch eine am südöstlichen Ende des Zimmertraktes geplante, äußere Stahlfluchttreppe. Innerhalb des Gebäudes kommt es zum Einbau von Rauchschutztüren und in allen Geschossen werden Rauchabschnitte gebildet. Darüber hinaus werden auch Brandwände, feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse und Türen, sowie feuerbeständige Dachbekleidungen eingebaut. Auch eine neue Brandmeldeanlage ist vorgesehen.

Neben den brandschutztechnischen Verbesserungen sollen neun Kellerräume in zwei Büros, fünf Tagungsräume und einen Massage- sowie einen Fitnessraum umgewandelt werden. Jeder dieser Räume erhält einen eigenen Notausgang ins Freie. Der entsprechende baurechtliche Genehmigungsantrag erhielt einstimmig ein positives Ratsvotum.

Nach Einschätzung des Ratsgremiums ist die Aufstockung eines eingeschossigen Wohnhauses mit Dachgeschossausbau in der Bürgermeister-Kief-Straße genehmigungsfähig. Für eine reduzierte Dachneigung von nur noch 20 Grad wurde von den Rahmenvorgaben des Bebauungsplanes (30 bis 45 Grad) Dispens erteilt. Mit dem flach geneigten Dach kann die Gebäudehöhe auf sieben Meter und damit unterhalb der zulässigen Maximalvorgaben begrenzt werden.

Auf Widerspruch stießen die Bauherrenpläne, ein Grundstück Am Feldrain auf eine Länge von 19 Metern an der Grenze zur Straße mit einem 1,80 Meter hohen Sichtschutzzaun aus Aluminium-Lamellen einzufrieden. Das gilt auch für den Carport, der auf drei Seiten blickdicht umzäunt werden soll. Dem stehen die Vorgaben des Bebauungsplans entgegen, der nur offene Einfriedungen erlaubt, ihre Höhe auf maximal einen Meter begrenzt und nur eine Zufahrtsbreite von fünf Metern zulässt. Der Technische Ausschuss verzichtete auf eine formelle Versagung des Einvernehmens. Stattdessen soll gemeinsam mit dem Bauherrn eine gebietsverträglichere Lösung gesucht werden.

Guter Zustand der Plätze

Die Spielplätze in der Gemeinde werden engmaschig überprüft. Die wöchentlichen Kontrollgänge sowie die monatlichen Sichtkontrollen und die anfallenden Reparaturen übernimmt der kommunale Bauhof. Einmal im Jahr wird eine Generalinspektion fällig. Sie wurde zuletzt im Dezember von der Firma Sigena Spielplatz-Service durchgeführt. Den Inhalt des 100-seitigen Prüfberichts nahm der Technische Ausschuss zur Kenntnis.

Insgesamt gesehen wird darin den kommunalen Spielplätzen ein sicherheitstechnisch gutes Zeugnis ausgestellt. Punktuell wird es dennoch erforderlich, einzelne Geräte zu reparieren oder gar zu entfernen, müssen Beschilderungen optimiert werden. „Ein großer Teil der Anstände hat der Bauhof bereits abgearbeitet“, versicherte Weisbrod dem Gremium.

Aus dem positiven Rahmen fielen lediglich die Spielplätze in der verlängerten Haydnallee, Falkenweg, und im Jargeauring, wo der Gerätebestand stark sanierungsbedürftig ist und nicht mehr den aktuellen Normvorgaben entspricht. „Der Spielwert ist auf diesen Anlagen nicht mehr allzu hoch“, so Weisbrod. Er halte es deshalb für angebracht, die weitere Zukunft der beiden Anlagen kritisch zu hinterfragen und ersatzweise öffentliche Grünflächen anzudenken. Einen weiter vorhandenen Bedarf erkannte dagegen Sabine Petzold (FW). Sie setzte sich dafür ein, besagte Spielflächen wieder zu reaktivieren und mit neuem Gerät auszustatten. Verwundert zeigte sich Patricia Faber (FW), dass auch ein relativ neues Spielgerät der KiTa „Haus der kleinen Hasen“ beanstandet worden ist, und forderte eine Regressnahme der Hersteller. Auch Fraktionskollege Peter Geng empfahl, die Quartiersspielplätze nicht wegzurationalisieren und stattdessen auf einen guten Pflegezustand und attraktive Geräte zu achten.

Schlussendlich verwies Stefan Weisbrod auf das Bemühen der Gemeinde, die Attraktivität der kommunalen Spielplätze zu verbessern. „Wir haben gerade in den letzten Jahren viel investiert.“ Beispielhaft erwähnte er das Gelände in der Wörschgasse und der Johann-Strauß-Straße, die unter Kindern und Eltern sehr beliebt und sehr gut frequentiert seien. Auch das Neubaugebiet Herten II verfüge über eine ansprechende Spielanlage. Darüber hinaus dürfe sich die Jugend auf einen demnächst anzulegenden Jugendplatz auf der Rückseite des Schulgebäudes freuen.

Zu viele „Gäste“ am Häckselplatz?

Nach einer Information von Sabine Petzold (FW) klagen Anwohner des „Kleinen Hertenweges“ über den von einem Kartoffel-Anbaubetrieb ausgehenden Schwerlastverkehr. In seiner Antwort verwies Bürgermeister Weisbrod auf entsprechende, juristische Initiativen des zuständigen Baurechtsamtes Hockenheim.

Ob es zutreffend sei, dass der Kiosk-Ausbau gegenüber dem Rathaus auch angrenzende Gemeindeflächen beansprucht, dort Parkplätze angelegt und der Götterbaum gefällt werde, wollte Sabine Petzold wissen. Bürgermeister Stefan Weisbrod bestätigte, dass kommunales Eigentum nicht betroffen und die Umnutzung baurechtlich genehmigt sei.

Auf die gestiegene Frequentierung des nahe gelegenen Häckselplatzes eingehend, regte Anette Schweiger (CDU) an, die Anlieferung von Häckselgut auf Reilinger Bürger zu begrenzen. Auch Heinrich Dorn (SPD) stellte ein erhöhtes Aufkommen fest, seit die Große Kreisstadt Hockenheim ihre Grünschnitt-Sammelstelle geschlossen habe. Hockenheim arbeite an einer eigenen Lösung des Problems, befand Weisbrod in seiner Antwort.

Eine letzte Nachfrage von Heinrich Dorn galt einer Beleuchtung des Biblisweges. Nach einer Information von Bürgermeister Stefan Weisbrod soll die Illumination auf Hockenheimer Gemarkung begrenzt bleiben. jd