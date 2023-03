Töpferscheibe dreht sich

Reilingen. „Schon mal den Wunsch verspürt, sich an eine Töpferscheibe zu setzen und das Drehen auszuprobieren?“, will Eveline Bareiß vom „middedrin“ wissen und verweist auf Samstag, 11. März, den bundesweiten Tag der offenen Töpferei. An diesem wird sich von 10 bis 18 Uhr das „middedrin“ in der Schulstraße 18 beteiligen. Eine der Töpferscheiben von Bareiß wird im „middedrin“ stehen.

Das „middedrin“ hat nach seiner Winterpause wieder seine Türen geöffnet. Ab Donnerstag, 9. März, geht es mit neuen Öffnungszeiten weiter: Donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Bei schönem Wetter gibt es Kaffee und Kuchen auch wieder outdoor. zg