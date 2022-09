Traditionell muss es Pizza sein

Reilingen. Beim Kinderferienprogramm der Amici Reilingen-Mezzago verbrachten 25 Kinder und Jugendliche einen wunderschönen Mittag beim Werkeln, Spielen und Pizzabacken.

Traditionell lud der Verein zu Pizza und Unterhaltung in den Pavillon hinter der Friedrich-von-Schiller-Schule ein. Nach der Begrüßung durch den Jugendbeauftragten Nadim El-Dabi wurden in kleineren Gruppen Insektenhotels gebaut, spielt und natürlich wie in jedem Jahr selbst belegte Pizza gebacken. Den Teig stellte großzügigerweise die Pizzeria alla Tony zur Verfügung. Die Pizzen schmeckten den Teilnehmern so gut, dass viele gleich noch eine zweite Portion mit nach Hause nahmen.

Insektenhotels gebastelt

Doch das war nicht das einzige Mitbringsel an diesem Nachmittag: Die selbst gestalteten und gebastelten Insektenhotels aus Blechdosen und Bambusrohr durften ebenfalls den Heimweg antreten, um Insekten im heimischen Garten oder sonstigen Außenflächen ein gemütliches zu Hause zu bieten.

Nach drei kurzweiligen Stunden freuten sich alle Beteiligten schon auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. Der Verein bedankt sich abschließend noch einmal bei allen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern. zg/mk