Traditionelles Handwerk in Neulußheim und Reilingen trotzt der Krise

Reilingen/Neulußheim. Der Mehlpreis steigt immer weiter, Öl ist kaum zu bekommen und wenn, nur zu astronomischen Preisen. Und bei so gut wie allen anderen Grundzutaten, die man für die Produktion von Backwaren benötigt, sieht es auch nicht viel besser aus – von den sonstigen Kosten gar nicht zu reden, wie beispielsweise für Sprit und Energiebedarf.

Die Bäckereibetriebe sehen sich ja schon seit längerem einer steigenden Konkurrenz durch Backstationen in den Supermärkten ausgesetzt, die doch meist eher eine andere Qualität anbieten, aber mit Kampfpreisen an den Start gehen. In Krisenzeiten für viele durchaus ein Argument, sich dort anstatt in den heimischen Bäckereien mit frischen Brötchen, Brot und mehr einzudecken.

Nun kommt auch noch die Teuerung auf die Handwerksbetriebe zu, ohne diese, wie in den Supermärkten, durch Mischkalkulation mit anderen Produkten ausgleichen zu können. Unsere Zeitung fragte bei den traditionellen Betrieben Kreuzbäckerei von Jürgen Schieck in Reilingen und der Bäckerei & Konditorei Bauer in Neulußheim nach dem Stand der Dinge.

Zum Teil doppelt so teuer

„Wir bekommen schon alles, aber zum Teil bis doppelt so teuer, wie beispielsweise das Mehl“, betont Bäckermeister Jürgen Schieck, Inhaber der Kreuzbäckerei in Reilingen. Seinen Namen trägt der Betrieb in der Hauptstraße durch das historische Steinkreuz direkt davor. Seit jeher setzt Jürgen Schieck auf Qualität, nahm mehrfach an DLG-Brotprüfungen teil. Rund 20 verschiedene Torten und Kuchen sind ebenfalls fester Teil der Produktpalette.

Jemand kommt herein, holt seine Bestellung ab. Es ist eine Riesen-Schoko-Figur. „Ja, auch die machen wir“, sagt Schieck stolz. Dann wird er wieder ernst, schaut nachdenklich und meint: „Lieferengpässe gibt es keine, zumindest nicht im Moment, aber wirklich alles ist teurer geworden. Da liegt die Backmargarine mit rund zehn bis 15 Prozent mehr noch im untersten Bereich.“

Die Preise habe er schon etwas erhöhen müssen, aber dabei sei er sehr behutsam vorgegangen, betont er. „Vielleicht bin ich da ja etwas zu gutmütig, aber wir geben bei weitem nicht alle Mehrkosten weiter. Die verdienen ja auch nicht mehr. Die Kunden merken das schon, aber haben auch Verständnis. Und sie merken, dass sich die Erhöhungen bei uns im Rahmen halten, oftmals nur zehn Cent.“

Am meisten ärgere ihn die Gewissenlosigkeit einiger. „Das ist doch die größte Sauerei überhaupt, dass mit Lebensmitteln spekuliert wird. Brot ist schließlich ein Grundnahrungsmittel. Dass alle Grundzutaten gerade so sehr im Preis steigen, ist sicher nicht nur auf diesen furchtbaren Krieg zurückzuführen.“ Ein Glück sei, dass er ein paar Vorteile habe: „Wir sind ein Familienbetrieb. Meine Frau steht im Verkauf, daneben haben wir nur ein paar Aushilfen. Und wir müssen keine Pacht zahlen. Daran lassen wir unsere Kunden teilhaben.“

Dietmar Bauer von der gleichnamigen Bäckerei in Neulußeim steht, auch wenn er die traditionsreiche Bäckerei schon Anfang des Jahres an Sohn Stephan und somit an die fünfte Generation übergeben hat, noch regelmäßig in der Backstube. So auch heute. Die gleiche Leidenschaft für das Bäckerhandwerk bestünde schon seit seinem Urgroßvater, dem Gründer und so auch bei ihm.

„Regionalität zahlt sich jetzt aus“

Ja, auch ihm sei die Konkurrenz durch die Supermärkte bewusst, aber davon betroffen seien sie kaum: „Wir sind nicht im Niedrigpreissektor tätig, wissen Sie? Von daher sind die Menschen, die ihre Backwaren dort kaufen eher nicht unsere Kunden und wandern auch nicht ab“, betont er und sieht dabei Ehefrau Jutta an, die bestätigend nickt. „Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte an und setzen dabei voll und ganz auf Regionalität“, erläutert er.

In den Regalen neben dem Tresen findet man auch Eier von einem nahe gelegenen Geflügelhof, Produkte einer kleinen Molkerei, ebenfalls aus der Gegend und selbst hergestellte Eiernudeln. „Unser Mehl beziehen wir von Kraichgaukorn. Das wächst alles hier“, und er ergänzt: „Ungespritzt und frei von Gentechnik.“ Auch wenn die Landwirte mehr für Diesel und Düngemittel zahlen und das auch umschlagen, so halte sich die Steigerung auf regionaler Ebene noch in Grenzen.

„Durch die enorme Erhöhung des Mehlpreises für nicht regionale Produkte, sind die Preise nun ungefähr gleichauf, wobei wir bei ähnlichem Preis aber eine wesentlich hochwertigere Grundzutat bekommen.“ Regionalität und Qualitätsbewusstsein zahle sich daher heute aus. „Der Zuspruch unserer Kunden ist enorm. Unsere Kosten sind natürlich gestiegen, da ja alles teurer wird. Das müssen wir zwar weitergegeben, was wir aber in nur sehr moderatem Umfang machen“, so der Seniorchef.