Traurig: Storchenküken in Reilingen erliegt dem kalten Wetter

Reilingen. Freud und Leid gehen oft genug Hand in Hand. Zum Muttertag durften sich die „Reilinger“ Storchenfreunde noch über den dreifachen Nachwuchs des Weißstorchen-Paares in den „Kisselwiesen“ freuen. Nun ist aus dem Trio ein Duo geworden. „Nach einem der vielen Regengüsse der vergangenen Tage ist mir aufgefallen, dass ein Storchenjunges fehlt“, berichtet „Storchenpate“ Dieter Rösch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei das Jungtier wohl an Unterkühlung verstorben.

Glücklicherweise gehe es dagegen den beiden anderen Jungstörchen prima. „Sie nehmen sehr schnell an Größe zu“, wovon er sich bei einer sonnigen Wetterphase habe überzeugen können. Dass ihr Geschwisterchen nicht mehr da sei, erhöhe ihre Überlebenschance. Sie könnten jetzt besser gewärmt und vor Regen geschützt, aber auch anteilmäßig mit mehr Futter versorgt werden. „Was wir hier erleben, ist ein natürlicher Prozess, mit dem eine Storchenpopulation gut fertig wird“, weiß er aus langjähriger Erfahrung. Weitaus dramatischer sei die Situation noch vor zwei Jahren gewesen, als zwei Reilinger Jungstörche nach dem Tod eines Elternteils zu einem Storchenpaar in Rheinland-Pfalz umgesiedelt werden musste, dessen Jungtiere in einer kalten Nacht verendet waren.

Die Storcheneltern sind in der Umgebung der „Kisselwiesen“ fortwährend auf Futtersuche. Denn Störche brauchen täglich bis zu 500 Gramm Futter, Jungtiere sogar bis zu 1200 Gramm. Gierig sperren die beiden Jungtiere ihre noch schwarzen Schnäbel auf, um die überbrachten Leckerbissen zu ergattern. „Das ist schon eine echte Herausforderung für die Eltern“, weiß Dieter Rösch.

„Jetzt wäre es wirklich einmal an der Zeit, dass sich wettermäßig endlich ein Umschwung einstellt und zumindest die Temperaturen nach oben gehen“, hofft der BUND-Vorsitzende.

