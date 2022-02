Trinkwasserleitung in Reilingen teilweise gelegt

Reilingen. Um die Wasserversorgung im Verwaltungsraum Hockenheim optimal aufzustellen, investiert der von den Horan-Gemeinden gegründete Zweckverband Wasserversorgung Südkreis Mannheim derzeit erhebliche Summen. Die Rede ist von nahezu 2 Millionen Euro. Ziel ist es, auch in kritischen Situationen eine verlässliche Wasserversorgung zu gewährleisten (wir berichteten). Seit Mitte August wird daher im Süden von Reilingen, zwischen dem Wasserwerk in der Speyerer Straße und den Förderanlagen im Staatswald „Untere Lußhardt“, eine zweite Wasserleitung mitsamt einem 20 Kilovolt-Kabel und Steuerleitungen verlegt. Bislang ist es gelungen, rund 575 Meter des insgesamt 1560 Meter langen Leitungsweges zu bewältigen. Der erste Trassenabschnitt verlief hälftig auf der West- und Ostseite des Roten Heckweges. Er endete jetzt vorläufig an den Querungen der Gasleitung kurz vor der Landesstraße 546. Der dortige Leitungsgraben ist bereits wieder geschlossen und der seitlich gelagerte Mutterboden aufgetragen. Für den Rote-Heckweg gelten aktuell keine Einschränkungen.

„Trimm-dich-Pfad“ weiter nutzbar

„Ab der zweiten Februarwoche verlagern sich die Tiefbauaktivitäten in den Staatswald“, kündigt Projektleiter Roy Ruhrländer an. Das Team der Landauer Sartin GmbH werde zunächst eine Baugrube für das geplante Verbindungsbauwerk S 30 ausheben und sich anschließend auf den Leitungsausbau innerhalb des Waldes konzentrieren. Zunächst soll der zwischen Brunnen drei und Waldrand gelegene nördliche Abschnitt angegangen werden. Die Tiefbauarabeiten sind dort mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Denn der komplette Grabenaushub muss aus Platzmangel am Waldrand zwischengelagert werden. „Wir setzen alles daran, die Verlegearbeiten im Staatswald bis Ende März abzuschließen“, versichert Ruhrländer. In den nächsten Wochen müssten daher Erholungssuchende mit kleineren Einschränkungen rechnen, wenn sie im Staatswald unterwegs sind. Der Rundkurs des „Trimm-dich-Pfades“ bleibt für die Sportbegeisterten umfänglich geöffnet und kann uneingeschränkt genutzt werden.

Zeitgleich wird dieser Tage die Reilinger Lützel-Bau GmbH zunächst das direkt am Wasserwerk angrenzende Verbindungsbauwerk S 6 herstellen. Es hat die Ausmaße von sieben Metern Länge, sechs Metern Breite und reicht drei Meter in die Tiefe. Das Bauwerk verbindet die bestehende Förderleitung mit der neu verlegten Trinkwasserleitung. Anschließend steht das Verbindungsbauwerk S 30 im Staatswald auf der Agenda. Es verbindet die einzelnen Brunnenanlagen und ist sieben Meter lang, vier Meter breit und drei Meter tief.

