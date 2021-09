Turnerbund lädt zum Mitmachen ein

Reilingen. Das europäische Erasmus-Programm bietet vom 23. bis 30. September die Teilnahme an der europäischen Woche des Sports an. Der Turnerbund Germania (TBG) möchte am Samstag, 25. September, Interessierten die Gelegenheit geben mitzumachen. Ziel ist es, den gesundheitsorientierten Fitnessstatus der Teilnehmer zu ermitteln.

Unter dem Motto „Macht alle mit“ können Erwachsene das Europäische Fitnessabzeichen und Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren das Kinderturnabzeichen erwerben – unter Beachtung der 3G-Regeln. Treffpunkt ist ab 9 Uhr an der Fritz-Mannherz-Halle im Untergeschoss, Spiegelsaal 1 und 2. Der TBG bittet um rechtzeitige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse turnen@tbg-reilingen.de.