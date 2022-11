Umzug ins Lutherhaus

Reilingen. Die badische Landeskirche empfiehlt, in diesem Winter die Kirchen möglichst nicht zu heizen. Grund ist die anhaltende Energiekrise. Alle sind angehalten, Gas zu sparen, damit man gut durch den Winter kommt. Die evangelische Kirchengemeinde will ihren Beitrag zur Energiesicherheit leisten und lässt daher die Kirche unbeheizt – es sei denn, es droht Frost und die Temperatur im Kirchenraum sinkt unterhalb die 10-Grad-Celsius-Grenze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kirchengemeinde bittet deshalb die Gottesdienstbesucher, sich zu den Gottesdiensten entsprechend warm anzuziehen, sich eventuell eine Decke mitzubringen oder von den ausgelegten Decken Gebrauch zu machen. Da die Kirchengemeinde zuversichtlich ist, dass sie gerade im Advent und zu Weihnachten eine schöne Gottesdienst-Atmosphäre in der Kirche schaffen kann, plant sie die Gottesdienste im Dezember nach wie vor in der Kirche. Ab Januar bis voraussichtlich März werden die Gottesdienste in das moderat beheizte Lutherhaus verlegt. zg