Unbekannte geben sich in Reilingen als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und stehlen Schmuck

Reilingen. Ein Mann hat sich am Freitag an der Haustür einer 88-jährigen Frau in der Reilinger Hauptstraße als „Mitarbeiter der Hockenheimer Stadtwerke“ ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, gab der angebliche Handwerker an, dass es bei den Nachbarn der Frau einen Wasserschaden gegeben hätte und er nun die Wasserqualität im Haus der Frau prüfen müsste. Während der Mann mit der Frau in das Badezimmer ging, um dort die Toilettenspülung und den Wasserhahn zu „prüfen“, musste sich ein weiterer bislang unbekannter Mann Zutritt zum Haus verschafft haben. Als der angebliche Handwerker nach etwa 30 Minuten das Haus der Frau wieder verließ, stellte sie fest, dass eine nicht unerhebliche Menge an Schmuck fehlte. Die 88-Jährige verständigte die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei mahnt in diesem Sinne zur Vorsicht. Falls weitere Anwohner durch die angeblichen Handwerker zu Schaden gekommen sind oder Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich unter der Tel. 06205/28600 zu melden.