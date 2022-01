Unbekannter bricht in Pfarrhaus ein

Reilingen. Ein noch unbekannter Täter ist am Freitag in das Pfarrhaus in der Reilinger Hauptstraße eingebrochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Pfarrer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Anwesens aufhielt, konnte verdächtige Geräusche innerhalb des Gebäudes im Erdgeschoss wahrnehmen. Als er aus einem Fenster zum Hinterhof hinaussah, erblickte er eine Person, die gerade aus dem Gebäude hinauslief.

Entwendet hatte der Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Pfarrer konnte die Person wie folgt beschreiben: dunkle Haare, Vollbart, dunkle Jeans, dunkle Regenjacke, dunkle Schuhe mit weißen Schuhsohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.