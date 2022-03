Unfallverursacher flüchtet – und meldet sich später

Hockenheim/Reilingen. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann war demnach in Richtung Mannheim unterwegs und im Begriff, die Autobahn am Parkplatz „Geißheck“ zu verlassen. Hierbei geriet er auf den Grünstreifen zwischen Autobahn und Ausfahrt, wodurch er die Kontrolle über den Mercedes verlor. In der Folge fuhr der Fahrer zurück auf die Autobahn, kollidierte mit der Mittelleitplanke und einem Lastwagen. Am Lkw entstand Sachschaden im Heckbereich. Im Anschluss flüchtete der Mercedes-Fahrer von der Unfallstelle, verlor dort jedoch sein vorderes Kennzeichen.

Innerhalb der Fahndung konnten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf das stark beschädigte Fahrzeug auf einem Baumarktparkplatz in Schwetzingen feststellen. Vom Fahrzeugführer fehlte allerdings jede Spur. Dieser erschien ungefähr zwei Stunden nach dem Unfall beim Polizeirevier Käfertal und beichtete den Polizisten, dass er für den Unfall auf der Autobahn verantwortlich sei.

Da der Mann stark alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht ermittelt. pol