Unfallverursacher lässt eigenes Auto stehen und verschwindet

Reilingen. Eine Verkehrsteilnehmerin hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die Polizei alarmiert, dass ein Auto auf der L546 - im Kreisverkehr in Höhe Reilingen - in einer Hecke stehe und das Heck auf die Fahrbahn ragen würde. Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten vor Ort feststellen, dass es sich um ein verunfalltes Fahrzeug handelt. Wie die Polizei mitteilt, gehe man anhand der Spurenlage vor Ort davon aus, dass der Fahrer des Pkw aus bisher unbekannter Ursache über die Grünfläche des Kreisverkehrs fuhr, gegen den Randstein prallte und der Pkw dann im Gebüsch zum Stehen kam. Den Fahrzeugführer trafen die Beamten nicht mehr an. Die Kennzeichen des Pkw waren offensichtlich entfernt worden.

Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen -führer bzw. zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Telefon 0621/1744111 zu wenden.