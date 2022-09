Unterkunft Wilhelmstraße soll reaktiviert werden

Reilingen. Eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Donnerstag, 29. September, 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht die geplante Errichtung einer Containeranlage für bis zu 178 Personen in der Von-Drais-Straße. Gleichzeitig liegt dem Technischen Ausschuss ein Antrag zur Wiederinbetriebnahme der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße 86 vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ferner wird sich der Ausschuss mit dem Ausbau einer Wohnung in einem Scheunengebäude in der Hauptstraße, der Umnutzung einer Garage zu Wohnraum in der Hockenheimer Straße und der Nutzungsänderung eines privilegierten Wohngebäudes in ein allgemeines Wohngebäude in der Walldorfer Straße 1 befassen.

Drei Anträge auf Befreiung von entsprechenden Bauvorschriften liegen dem Ausschuss ebenso vor wie ein Antrag zur Verlängerung der bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zu gewerblichen Zwecken im Feld „Neulußheim“.

Anträge auf Befreiung

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Wird die Ortsbebauung in Brühl erweitert? Mehr erfahren Friedrich-von-Schiller-Schule Container für 270 Personen: Reilinger Gemeinderat berät in öffentlicher Sitzung Mehr erfahren

Mitteilungen des Bürgermeisters, unter anderem die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen und das Thema Windkraft sowie Anfragen der Gemeinderäte runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab. Eine Tagesordnung liegt im Saal aus und kann auf der Homepage eingesehen werden. zg