Untersuchungsstellen ausfindig gemacht

Reilingen. 540 Feuerwehrleute von 35 verschiedenen Wehren waren vor 13 Jahren rund 30 Stunden im Einsatz, bis die Flammen im Eisel-Komplex an der Siemensstraße in Reilingen gelöscht waren. Große Mengen von Löschschaum wurden dabei eingesetzt. Löschschaum, der heute wegen seiner gefährlichen Bestandteile nicht mehr zugelassen ist. Hinlänglich bekannte Tatsache ist seither, dass der Untergrund im nordwestlichen Umfeld der Brandstelle mit den Schadstoffen kontaminiert ist. Umfang und Gefährdungssituation sollen jetzt von der Arcadis Germany GmbH im Auftrag des Wasserrechtsamts Heidelberg erkundet werden.

AdUnit urban-intext1

Mit Lichtlot Funktion analysiert

Nach einem vorausgehenden Abstimmungsgespräch war Gutachter Dr. Arno Nothstein vor Ort unterwegs, um die im Erkundungsgebiet anzutreffenden Grundwassermessstellen und landwirtschaftlichen Bewässerungsbrunnen aufzusuchen und zu kennzeichnen. Mit Hilfe eines Lichtlots testete er zugleich die Funktion der Anlagen und ermittelte den Grundwasserpegel.

Der Diplom-Geoökologe und promovierte Umweltgeochemiker wurde vom Eigentümer und Brandgeschädigten Bernhard Eisel begleitet. Im Außenbereich war Landwirtschaftsmeister Werner Bräuninger in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Beregnungsvereins Reilingen dabei. Dank ihrer Ortskenntnis gelang es mit einiger Mühe, alle geplanten Sondierungsstellen auszumachen und mit einem Farbspray zu markieren. Denn manche Messstelle war im Verlauf der Jahre nicht mehr sichtbar und mit Erde, oder aber mittlerweile von dichtem Heckenbewuchs verdeckt. In etwa zwei bis vier Meter Tiefe wurde ein zum Teil relativ niedriger Grundwasserstand ermittelt, wohl eine Folge der geringen Niederschläge in den vergangenen Jahren.

Einmessung vornehmen

Auf Basis dieser Ersterkundung kann jetzt das beauftragte Vermessungsbüro eine fachgerechte Einmessung vornehmen. Parallel dazu werden per Luftbildauswertung eine mögliche Belastung der beanspruchten Flächen durch Kampfmittel eruiert und im seither nicht beprobten Bereich am „Nachtwaidgraben“ neue Aufschlüsse gebohrt, um das Schadstoffinventar und -spektrum zu ermitteln.

AdUnit urban-intext2

Im Anschluss erfolgt dann die eigentliche Beprobung der vorhandenen Grundwasseraufschlüsse. Weitere Untersuchungsschritte, einhergehend mit Bohrungen und Grundwasserbeprobungen, schließen sich an, ehe die abschließende Gefährdungsabschätzung im Rahmen einer Detailuntersuchung durchgeführt werden kann.

„Wir wollen voraussichtlich in der dritten Juniwoche mit den Beprobungen beginnen“, kündigte Gutachter Dr. Arno Nothstein an. Ob und welcher Handlungsbedarf sich einmal ergebe, sei noch vollkommen offen. Die gesamte Stoffgruppe PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien) stelle hohe Anforderungen an Sanierungs- und Managementkonzepte. jd

AdUnit urban-intext3