Verlegung der Datenautobahn soll tatsächliche Straßen nicht beschädigen

Reilingen. Die Nachricht klingt zunächst ausschließlich erfreulich: Die Deutsche Glasfaser baut das Netz der ultraschnellen Leitungen aus – und Reilingen sowie die Nachbargemeinde St.Leon-Rot sind dabei. Mehr als 30 Prozent der Bürger im Ausbaugebiet haben nach der bis Ende August verlängerten Nachfragebündelung einen Vertrag unterzeichnet und damit den Weg freigemacht. Doch Bürgermeister Stefan Weisbrod denkt nicht nur an Datenautobahnen, sondern auch an seine Ortsstraßen. Und die sollen durch den Glasfaserausbau nicht an Qualität einbüßen.

Natürlich ist Weisbrod davon überzeugt, „dass wir das Glasfasernetz als Zukunftstechnologie brauchen“. Der Bedarf an größerer Bandbreite werde sich schneller einstellen, als heute absehbar. Insofern sei es erfreulich, dass der Baupartner des Netzanbieters schon am 30. Oktober mit den Tiefbauarbeiten beginnen und Glasfaserleitungen „Fiber to the Home“ – Glasfaser bis ins Haus) in die Straßen und Gehwege verlegen will. Bis Ende November sollen die Leerrohre bereits eingebracht sein.

Möglich werde dies mit einer kostensparenden und effizienten Alternative zum konventionellen Tiefbau, einem „Microtrenching-Verfahren“. Dabei wird an der gehwegseitigen Bordsteinkante lediglich ein schmaler Einschnitt vorgenommen, Mikrorohre und Glasfaserkabel können dadurch besonders zeitsparend verlegt werden.

Ordnungsamtsleiter Allen Baothavixay spricht von bis zu 100 Metern, die jeweils von einer Arbeitsgruppe am Tag zu schaffen wären. Dabei werden jeweils nur die Gehwege einer Straßenseite in Anspruch genommen, die Hausanschlüsse gegenüber werden unter der Straße durchgeschossen. Liegen die Gebäude von Anschlussnehmern auf der anderen Straßenseite, kommeein schonendes Bodenverdrängungsverfahren zum Einsatz, um einen Straßenaufschluss zu vermeiden.

Vorleistungen sollen sich auszahlen

Bürgermeister Stefan Weisbrod hofft, dass diese Beschreibung auf die tatsächliche Vorgehensweise der eingesetzten Subunternehmen zutrifft: „Wir müssen uns davor schützen, dass die Verkehrsanlagen dauerhaft beschädigt werden“. Schließlich habe Reilingen in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in den Straßenausbau investiert. Daher werde die Gemeinde den Tiefbau aufmerksam begleiten.

An vielen Stellen im Ort hätten Gemeinde und Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (Fibernet) bereits erhebliche Vorleistungen erbracht, die nach Hoffnung des Bürgermeisters nicht umsonst gewesen sein sollen. Leerrohre seien in Neugasse, Bierkellergasse, Hildastraße und Haydnallee verlegt. „Uns liegt viel daran, dass diese vorfinanzierten Leistungen auch in Anspruch genommen werden“, sagt Weisbrod.

Unberücksichtigt bleiben muss beim jetzigen Ausbau das Gewerbegebiet, wo sich viele Betriebe mit den Konditionen nicht anfreunden konnten. Die landwirtschaftlichen Siedlungsstellen im Außenbereich bleiben ebenso „offline“. Im Neubaugebiet „Herten II“ ist der Aufbau eines Glasfasernetzes bereits mit der Erschließung erfolgt. Der Glasfaserhauptverteiler soll nach Auffassung der Gemeindeverwaltung am Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen platziert werden. Das Gebäude, das einer Garage ähnelt, hat Ausmaße von sechs mal 2,20 Meter.