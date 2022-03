Vertretung wird gewählt

Reilingen. In den Tagen vor dem Bewerbungsschluss hatte Bürgermeister Stefan Weisbrod noch seine Zweifel, ob es denn genügend Bewerber für die Wahl zum Jugendgemeinderat, der am 7. Mai erstmals in der Gemeinde gewählt werden soll, geben wird. Nach der Sitzung des Jugendgemeinderatswahlausschusses in dieser Woche steht fest – die Sorgen waren unbegründet, denn zehn Jugendliche haben sich zur Wahl entschlossen.

Bei neun zur Verfügung stehenden Plätzen im zu wählenden Jugendgemeinderat haben die Wahlberechtigten – Reilinger Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren – also eine echte Wahl.

Kandidaten werden vorgestellt

Wie Weisbrod mitteilt, der zugleich Vorsitzender des Ausschusses zur Wahl des Jugendgemeinderates ist, entschied über die Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel das Los. Kandidaten für den Jugendgemeinderat sind Famke Kradi, Nia Cosima Walter, Luca-Elias Fontana, Silas Linnebach, Malik Beinlich, Anthea Reeb, Vanessa Greif, Patricia Daliana Ludvig, Lilly-Marlen Dechant und Tristan Heiler.

Eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten für den Jugendgemeinderat ist am Freitag, 29. April, geplant. Bis dahin wird unsere Zeitung die Kandidaten in loser Folge vorstellen. aw