Viel Neues kennenlernen

Reilingen. Es geht nach zweijähriger Pause wieder weiter: Der beliebte Jugendaustausch zwischen Reilingen und der französischen Partnergemeinde Jargeau startet neu durch – im Wechsel kommen französische Jugendliche nach Reilingen und im folgenden Jahr erfolgt der Gegenbesuch in Jargeau. Die gastfreundliche Gemeinde mit knapp 5000 Einwohnern liegt direkt an der Loire und rund eine Stunde Fahrt nah an Paris. Es gibt dort also viel zu entdecken.

Der Jugendaustausch findet regelmäßig und dann stets in der ersten Woche der Sommerferien statt, diesmal von Donnerstag, 28. Juli, bis Donnerstag, 4. August. „Damit bleibt noch genug Zeit für den Familienurlaub, lädt der Freundeskreis ein. Mit abwechslungsreichem Programm und entspannter Freizeit, organisiert vom jeweiligen Partnerschaftsverein, können sich junge Menschen beider Gemeinden treffen, Reilingen und Jargeau besser kennenlernen und neue Freunde finden. „Ein ganz besonderes Ferienprogramm, das bestimmt nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.“

Teilnehmen kann jeder Jugendliche aus Reilingen und in Ausnahmefällen auch aus Nachbargemeinden zwischen zwölf und 17 Jahren. Auch ohne französische Sprachkenntnisse ist eine Reise in die Partnergemeinde möglich. „Wünschenswert ist einzig das Interesse an Frankreich und an unserer Partnergemeinde, Freude an neuen Kontakten mit Gleichaltrigen, verbunden mit einer gesunden Portion Neugier.“ Die Jugendlichen werden privat bei Gastfamilien untergebracht. Dieses Jahr sind die französischen Jugendlichen zu Gast in Reilingen. Da einige neue Gesichter dabei sind, freut sich der Freundeskreis auch über neue Gastfamilien und damit auf ein wachsendes Netzwerk.

„Die Teilnahme der Reilinger Kinder und Jugendlichen ist frei“, wirb der Freundeskreis. 2023 werde für die Woche in Jargeau nur ein kleiner Beitrag für die Reisekosten erhoben. Sollte dies ein Hinderungsgrund für die Teilnahme sein, können die Organisatoren entsprechend informiert werden. Alle weiteren Kosten wie Eintrittsgelder übernehmen der Freundeskreis Reilingen-Jargeau und die Gemeinden. Für Kost und Logis sorgen die jeweiligen Gastfamilien. Der Freundeskreis übernimmt die Gestaltung des Tagesprogramms und kümmert sich um den Ablauf.

„Ob für dieses Jahr oder vielleicht über einen längeren Zeitraum: Das liegt ganz in den Händen der Gastfamilien. Probieren Sie es aus und schenken Sie mit Ihrer Gastfreundschaft den Jugendlichen eine spannende Woche! Bringen Sie Leben in unser Europa“, so der Freundeskreis abschließend.

Informationen und Anmeldung sind über die Jugendbeauftragte des Kreises Maren Ryll per E-Mail an maren.ryll@web.de möglich. zg

