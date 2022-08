Vision vom Ort der Zukunft

Reilingen. Bei sommerlich heißen Temperaturen trafen sich Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderates und interessierte Bürger in der Aula der Schiller-Schule zu einer Bürgerwerkstatt, um gemeinsam am Entwicklungskonzept „Reilingen 2035“ zu arbeiten.

Während bei der Auftaktveranstaltung im April vor allem der Status quo beleuchtet worden war, standen diesmal die Ziele im Vordergrund, mit deren Hilfe die Entwicklung der Gemeinde gelenkt werden sollen. Die Aufgaben wurden in fünf Themenfelder gegliedert, die für die Entwicklung Reilingens besonders wichtig sind. Dazu gaben Bürgermeister Stefan Weisbrod und die Vertreter des Fachbüros STEG, Dr. Tilman Sperle und Laura Wolf, die die Veranstaltung moderierten, einführende Hinweise und Erläuterungen.

Der Bürgermeister wies in seinen Ausführungen auf wichtige Themen hin, die ihm besonders am Herzen liegen: der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Gemeinde und die Erhebung von Flächenpotenzial für Wohn- und Gewerbegebiete. Davon ist unter anderem auch der Erhalt von Landeszuschüssen in großem Maße abhängig. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass in der Gemeinde seit 15 Jahren kein Gewerbebauland mehr verkauft wurde. Gesetzlich vorgeschrieben ist der Vorrang von Innen- vor Außen-Entwicklung. Innenentwicklung lasse sich jedoch nur im Einvernehmen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern durchführen.

Themen in Arbeitsgruppen vertieft

Zur detaillierten Betrachtung der einzelnen Zukunftsthemen wurden Arbeitsgruppen gebildet. Dabei geht es um die Fragen „Wo wollen wir 2035 stehen? Mit welchen Maßnahmen können wir das erreichen? Welche Herausforderungen sind dabei zu meistern? Gibt es Startprojekte, die sich für den Einstieg besonders gut eignen?“

Und so wurden alle fünf angesprochenen Themenfelder durchgearbeitet. Beim Stichwort „Ortsentwicklung und Wohnen in Reilingen“ wurden Lösungsvorschläge bezüglich der Wohnformen und des Wohnraumangebotes für alle Generationen erarbeitet. „Freizeit, Bildung und Betreuung“ wurde mit Blick auf die zukünftige Vereinsarbeit in der Gemeinde, auf Freizeitangebote und Bildungseinrichtungen besprochen und beim Stichwort „Leben, Arbeiten und Wohlfühlen in Reilingen“ die Gemeinde als ansprechender Lebens- und Arbeitsstandort mit einer attraktiven Ortsmitte gewürdigt, die zur Erhaltung und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beitrage.

„Klimaanpassung und Klimaschutz in Reilingen“ waren weitere Themen. Durch klimaschonende Weiterentwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen und die Erhaltung und Erweiterung von Grünflächen wie auch durch den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien sollen die Ziele erreicht werden – und das alles unter Berücksichtigung der zu erwartenden Folgen des Klimawandels wie Hitze, Trockenheit und Starkregen.

Die Gruppe „Unterwegs in und um Reilingen“ befasste sich mit Fragen zu den Feldern Verkehrssicherheit, eine mögliche Verkehrsberuhigung der Ortsmitte, das Parkraummanagement und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. zg