Visionen für das Jahr 2035

Reilingen. Gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung soll die künftige Entwicklung der Gemeinde geplant werden. Wie soll sich Reilingen in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln, welche Ziele setzt sich die Gemeinde bei wichtigen Themen wie Wohnen, Innenentwicklung, Mobilität, Gewerbe, Versorgung, Bildung und Freizeit? Und mit welchen konkreten Schritten sollen diese Ziele erreicht werden?

Auf diese Fragen soll ein Gemeindeentwicklungskonzept mit dem Arbeitstitel „Reilingen 2035“ unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen Antworten geben. Den Prozess in Gang zu setzen, dazu dient eine Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 27. April, 18 Uhr, in der Mensa der Schillerschule. Alle Bürger sind eingeladen, sich in den Prozess einzubringen. Gemeinsam mit der STEG Stadtentwicklung aus Stuttgart soll zunächst über die Inhalte und Rahmenbedingungen eines des Konzepts informiert werden.

Im Anschluss können die Teilnehmer Ideen und Anregungen einbringen. zg

