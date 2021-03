Reilingen. Corona macht erfinderisch, fordert und fördert. „An der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule (SSR) fordern und fördern wir unabhängig von Pandemien“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule, die ihren diesjährigen Tag der offenen Tür als virtuellen Tag des Zusammentreffens ausrichtete, um interessierten Viertklässlern und deren Eltern die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in den Schulalltag zu erhalten sowie das Leben und Lernen an der Gemeinschaftsschule kennenzulernen. Dabei konnten die Besucher mit der Schulleitung, den Lehrkräften und mit Elternvertretern in direkten Kontakt kommen.

An einem Freitag fand der erste Live-Chat der Schule statt. Moodleadministratorin Michaela Bertsch nahm Anmeldungen entgegen und schuf die technischen Voraussetzungen. Interessierte konnten sich dann mit individuellen Einwahldaten in eine Videokonferenz auf der an der Schule genutzten Landesbildungsplattform Moodle einloggen.

Schulleiter Falk Freise eröffnete die Konferenz und begrüßte die Eltern und Schüler. Ein Schulvideo, welches von Philipp Seitz in Kooperation mit dem Kollegium und vielen Schülern entstanden ist, veranschaulichte die ersten zentralen Begriffe wie Lernwegeliste, Lernzeiten, Niveaustufen und selbstverantwortliches Lernen. Die Schüler hatten dies im Video so klar erklärt, dass bereits die ersten Fragen beantwortet wurden.

Ein weiterer zentraler Aspekt, den die Schüler im Video eindrucksvoll festgehalten haben, ist die harmonische Gemeinschaft, die in den Lerngruppen sowie im Kontakt mit den Lernbegleitern, den Lehrern, besteht und die im Leben der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule fest verankert ist. Die neu gestalteten (Klassen-)Räume, welche mit Beamer, PCs und iPads digital auf dem neuesten Stand und für jedes Kind mit Einzeltischen und einem Rollcontainer für seine Materialien bestückt sind, wurden stolz präsentiert.

Blick in Mensa und Sporthalle

Es wurden die Differenzierungsräume, die zum individuellen Lernen, sowie für Partner- oder Gruppenarbeiten genutzt werden, gezeigt. Die Besucher erhielten einen Einblick in die Räumlichkeiten der Schule, wie die Mensa des Neubaus, wo täglich frisches Essen zubereitet wird, in die Sporthallen, die sehr gut ausgestattet sind, in das großzügige Pausengelände und in die Aula, in der normalerweise Veranstaltungen stattfinden, die das gemeinschaftliche Zusammensein und das Schulleben prägen. Nach diesen ersten vielfältigen Eindrücken in Bild und Ton konnten sich die Eltern einen Konferenzraum aussuchen, in dem Sie weitere Informationen zu bestimmten Themen der Ganztagsschule und der Strukturierung des Schulalltags erhielten und Fragen stellen konnten.

Als Ansprechpartner waren Eva-Maria Tremmel und Christina Maier, Klassenlehrerinnen der 5. Klassen und Vertreterinnen für Englisch, Mathematik und das Profilfach BK anwesend, Judith Bergmann als Gymnasiallehrerin mit den Fächern Englisch und Französisch und Qendrim Binakaj als Klassenlehrer, Fachleiter für das Wahlpflichtfach Technik und das Profilfach NWT, Sportlehrer, IT-Berater und Ansprechpartner für die Digitalisierung in der Schule. Simone Friebel plauderte mit einem Schülervater als 5er Eltern aus dem Nähkästchen und Kristina Kollmannsperger und Vicky Nowak konnten über ihre Elternerfahrung an der Schule berichten. Selbstverständlich stand auch die Schulleitung für Gespräche zur Verfügung.

Nach rund einer Stunde kamen alle Beteiligten noch einmal mit der Schulleitung zusammen. Organisatorisches bezüglich der Anmeldung wusste Rektor Falk Freise präzise und einfach zu erklären. jb