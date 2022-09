Vorsorge rettet Leben

Reilingen. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Montag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus, Vortragsraum im EG, einen Gesundheitsvortrag zum Thema „Männergesundheit – Vorsorge beim Mann rettet Leben“. Referent ist Dr. med. Cornelius Geil-Bierschenk.

In Deutschland nimmt nur jeder fünfte Mann die Möglichkeit zur Vorsorge wahr. Bei Männern kommen Krebserkrankungen jedoch deutlich häufiger vor als bei Frauen. Problematisch ist, dass alle Krebserkrankungen im Frühstadium keinerlei Beschwerden oder gar Schmerzen verursachen, also ohne Vorsorge zu spät erkannt werden und dann oft tödlich verlaufen. Das muss jedoch nicht sein. Allein beim Prostatakrebs liegt die Quote der Neuerkrankungen in Deutschland bei rund 70 000 Männern im Jahr, beim Blasenkrebs sind es gut 180 000 europaweit.

Im Vortrag wird erläutert, welche Vorsorgeuntersuchungen bei einem Mann Sinn machen, wie diese ablaufen und welche nicht erforderlich oder gar unsinnig sind.

Im Anschluss an den Vortrag können dem Referenten Fragen gestellt werden. Interessierte Zuhörer sind eingeladen, der Eintritt ist frei und die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich.